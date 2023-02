Febbraio è giunto al capolinea, ma il meteo ha di nuovo cambiato pesantemente i suoi connotati. Non è ancora tempo di mettere da parte i cappotti, i guanti e le sciarpe. Il freddo ha raggiunto l’Italia riportando l’Inverno improvvisamente alla riscossa, dopo un periodo di letargo.

Le temperature sono crollate, perlomeno su parte del Centro-Nord, a seguito dei primi tepori primaverili. La depressione che si è scavata sul Mediterraneo insisterà per diversi giorni attorno all’Italia, creando tutti i presupposti per una settimana di freddo pienamente invernale.

Il cambiamento si è rivelato davvero brusco, con cali di temperatura anche di più di 10 gradi. L’Italia attualmente è sede di violenti contrasti, con ancora flussi più caldi che risalgono verso il Sud Italia. Lo dimostrano i forti temporali con grandine che hanno colpito alcune regioni del settore ionico.

Il minimo di pressione, come detto, resterà intrappolato sui mari italiani per l’intera settimana e gradualmente traslerà più ad est. L’evoluzione si prevede molto lenta e per questo l’instabilità ed il maltempo si accaniranno con costanza sulle stesse regioni, imperversando soprattutto al Centro-Sud.

Prospettive di un Marzo molto dinamico e a tratti invernale

L’avvio di Marzo sarà quindi all’insegna di una scoppiettante instabilità invernale. L’aria più fredda si estenderà anche verso il Sud, anche se nel complesso clima invernale si andrà via via stemperando dopo metà settimana. La depressione, in lento indebolimento, non sarà più alimentata da flussi artici.

Dopo questa fase instabile, che prenderà anche i primi giorni di Marzo, non sembra esserci in vista alcuna significativa rimonta anticiclonica. Le prospettive per la prossima settimana, sebbene molto incerte, vedrebbero l’alta pressione sempre sbilanciata a nord in Atlantico con massimi in Gran Bretagna.

Una nuova possente irruzione gelida di matrice artica potrebbe gradualmente estendersi al Centro-Est Europa. Il possibile coinvolgimento dell’Italia resta molto incerto, in quanto non è detto che tutto il freddo riesca a traboccare sul Mediterraneo, con l’incognita da ovest di eventuali ingerenze atlantiche.

Marzo è quindi tutto da giocare. Ne potremmo vedere delle belle, con l’Inverno pronto a rubare la scena ad un pezzo di Primavera. Al momento si tratta di semplici ipotesi che trovano riscontro nel lungo termine, da qui a circa 10-15 giorni. Potrebbe però volerci anche qualcosa in più e si potrebbero avere più eventi.

Ci sono infatti da considerare le conseguenze dello stratwarming attualmente in atto e i cui effetti, in troposfera, si riverberano dopo alcune settimane. Qualora questo processo si realizzasse, le possibilità di ondate di gelo verso l’Europa o l’Italia sarebbero possibili, persino a fine Marzo o inizio Aprile.