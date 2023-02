Torna alla ribalta l’inverno, dopo una lunga fase dal meteo insipido a causa del dominio dell’anticiclone. Ora c’è un graduale cedimento della pressione con crescenti infiltrazioni umide, ma la situazione si movimenterà seriamente solo nel corso del weekend.

Un ciclone si farà strada da ovest, dopo essere rimasto per qualche giorno bloccato sulla Penisola Iberica. Contemporaneamente, una massa d’aria fredda artica avanzerà dall’Europa Centro-Orientale. Questo flusso artico punterà l’Italia e aggancerà l’area di bassa pressione presente sul bacino del Mediterraneo.

Ci attende così un’ondata di maltempo. Tornerà la pioggia, ma anche la neve che crollerà di quota nel momento in cui ci sarà lo sfondamento dell’aria molto fredda in parte continentalizzata. Questo flusso artico scivolerà sul bordo orientale dell’anticiclone atlantico, con massimi sulla Gran Bretagna.

Non tutta Italia risentirà del maltempo e soprattutto dell’aria fredda. Proviamo a stilare una tendenza, sulla base delle ultime proiezioni meteo tracciate dai modelli fisico-matematici. C’è da dire che i centri meteo non sono ancora allineati e pertanto la previsione a livello di dettaglio potrà cambiare non poco.

Nella giornata di sabato accadrà ancora poco, soprattutto in termini di neve. Le temperature si manterranno ancora molto miti, per via di circolazione di correnti meridionali. Non sono attese nevicate al di sotto dei 1400-1500 metri.

Neve in arrivo da domenica a quote basse e localmente in pianura

Il freddo inizierà a sfondare nella notte tra sabato e domenica verso il Nord Italia e l’Alto Adriatico attraverso la porta della Bora. La perturbazione mediterranea raggiungerà nel frattempo la Sardegna e le regioni tirreniche, estendendosi al Centro-Sud e in parte al Nord Italia.

Cosa accadrà? Nel corso di domenica le correnti fredde dilagheranno verso tutto il Nord e poi gradualmente sulle regioni centrali. Le condizioni meteo più instabili riguarderanno tutto il Centro Italia, con quota neve inizialmente attorno agli 800-1000 metri e poi in rapido calo tra Toscana, Umbria e Marche.

Verso la sera di domenica il limite delle nevicate scenderà a bassissima quota e localmente in pianura tra entroterra toscano, parte dell’Umbria e nord delle Marche. Quota neve probabilmente più alta tra Lazio ed Abruzzo. Nevicate sino a bassissima quota riguarderanno l’ovest Piemonte e l’Emilia Romagna.

In avvio di settimana la neve potrebbe cadere ancora a bassissime quote sulle stesse zone del Centro Italia. C’è la possibilità di un maggiore coinvolgimento del Nord in termini di neve, qualora il minimo di pressione si posizionasse più settentrionale. L’inverno quindi si farà sentire per alcuni giorni, sino a inizio Marzo.