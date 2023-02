Salvo improbabili sorprese, siamo ormai giunti all’epilogo di questa fase stabile, in gran parte soleggiata e soprattutto troppo mite per il calendario.

L’alta pressione attualmente sul nostro Paese sta infatti cominciando a perdere di energia e dopo un primo modesto peggioramento tra Giovedì e parte di Venerdì, ecco che nel corso del weekend lascerà spazio ad un secondo e più intenso peggioramento del meteo.

Analizzando la situazione prevista su scala sinottica, notiamo subito come nei prossimi giorni una parte dell’alta pressione si ritirerà verso Ovest e dunque in pieno Atlantico, mentre un l’atra parte si sbilancerà verso il Nord Europa favorendo così la classica discesa di aria molto fredda che andrà ad alimentare un vortice ciclonico attualmente collocato vicino alla Penisola Iberica.

Quest’ultimo favorirà il transito di una modesta e veloce perturbazione che porterà l’annunciato peggioramento tra Giovedì e Venerdì al Nord.

Nel corso del weekend però, l’area ciclonica si sposterà verso la Sardegna provocando così un deciso peggioramento delle condizioni meteo su alcuni tratti del Nord e parte del Centro. Su queste regioni tornerà la pioggia che tenderà comunque a bagnare soprattutto la fascia medio-bassa della Valle Padana e l’area tirrenica del Centro inclusa la Sardegna.

Ma la fase più importante di questo peggioramento si avvertirà soprattutto in quel di Domenica quando a dare manforte ad un contesto meteo già di per se molto instabile, ci penseranno i venti freddi in discesa dal Nord Europa.

Il tempo peggiore lo troveremo subito sulle regioni di Nordest e poi su tutto il comparto centro-meridionale. Su queste regioni le piogge potranno anche risultare importanti e vista la presenza di venti freddi di Bora, le temperature cominceranno a subire un vero e proprio crollo anche di parecchi gradi rispetto al Sabato.

Per questa ragione ci attendiamo pure l’arrivo della neve anche a bassa quota sulle regioni del Centro dove entro sera potrà cadere fino a quote collinari e a quote più alte al Sud.

Sempre entro sera andrà invece migliorando il meteo al Nord fatta eccezione per alcuni residui disturbi su basso Veneto ed Emilia Romagna con quota neve davvero molto in basso.

A conti fatti tra Domenica e l’inizio della prossima settimana passeremo da un contesto di anticipata Primavera ad un ritorno in pieno inverno.