Ormai da alcuni giorni una lunga e vasta area anticiclonica presente tra il Nord Africa e l’Europa Nordorientale, garantisce condizioni di tempo stabile su gran parte dell’area mediterranea.

Anche sul nostro Paese gli effetti sono ben evidenti con tanto sole e con temperature assai miti e gradevoli segnatamente nelle ore centrali del giorno.

Ci sono dunque tutti i presupposti per vivere ancora un contesto meteo assai stabile nel corso di questo ormai imminente weekend anche perché l’alta pressione non ha nessuna intenzione di arretrate e dunque di lasciare spazio ad un ritorno del freddo e del brutto tempo.

Ma in questo mare di stabilità atmosferica, ci saranno comunque alcune zone del Paese dove i cieli si sporcheranno. Anzi, a tratti si potranno pure coprire totalmente.

La ragione va ricercata nel contrasto che si verrà a creare tra le masse d’aria calda presenti all’interno della circolazione anticiclonica e le temperature più fresche presenti nei bassi strati dell’atmosfera.

Da qui ecco la ragione per la quale si faranno sempre più probabili le nebbie sulle pianure e lungo i litorali del Nord e pure la presenza di nubi basse su molti angoli del Centro ed in particolare sui litorali tirrenici.

Qui i cieli potranno mantenersi coperti anche per tutto l’arco della giornata e visto il tasso di umidità assai elevato, si potranno pure verificare episodi di pioviggine.

Insomma, su queste zone l’alta pressione mostrerà praticamente solo il suo volto peggiore nonostante nei periodi freddi dell’anno è comunque un evento normale.

Le cose invece andranno diversamente per le regioni del Sud, sulle Isole Maggiori, su molti tratti interni delle regioni centrali adriatiche e su tutti i rilievi dove nebbie e nubi basse non sono praticamente mai un problema in contesti di stabilità atmosferica.

Questa situazione ci accompagnerà dunque per tutto il fine settimana e solo con l’inizio della prossima sembra intravedersi qualche timido cambiamento. Ma di questo vi daremo più dettagli nei prossimi aggiornamenti.