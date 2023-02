L’alta pressione domina ormai incontrastata sull’intero bacino del Mediterraneo. Il tempo risulta stabile su tutto il nostro Paese e le temperature hanno ormai raggiunto valori da inizio Primavera.

Sembra confermato dunque come la situazione generale sia ancora ben lungi dal cambiare e l’anticiclone che attualmente si estende dal Nord Africa fino all’Europa settentrionale, pare goda di ottima salute.

Nei prossimi giorni infatti, la stabilità atmosferica continuerà a regnare sovrana fino a tutto il weekend. Tuttavia sarà proprio a cavallo del fine settimana che il tempo, nonostante l’alta pressione, farà un po’ i pasticci.

Per capirci meglio, vogliamo nuovamente farvi notare come nei periodi freddi le alte pressioni non sono sempre sinonimo di bel tempo e di clima mite. Quando il freddo si trova infatti a contatto con aria più calda, si generano dei contrasti in grado di destabilizzare un po’ l’atmosfera dando luogo alla formazione di fitte nebbie e nubi basse a tratti persistenti pronte a trasformare una teorica giornata di sole in una più grigia ed uggiosa.

Vediamo allora chi potrà godere di un tranquillo e mite weekend di sole e chi invece dovrà fare i conti con diverse sfumature di grigio.

Sia Sabato 18 che Domenica 19 le regioni dove ci saranno i maggiori disturbi saranno la Valle Padana con fitte nebbie soprattutto la notte e nella prima parte del mattino. Nel corso della giornata la nebbia tenderà a dissolversi mantenendo tuttavia un contesto poco limpido e dunque termicamente più fresco. Nubi di tipo marittimo potranno interessare la Liguria. Più sole e clima mite invece sui monti.

Le cose potrebbero andare anche peggio su alcuni tratti del Centro. Nubi basse e persistenti sono previste su molti tratti della Toscana e dell’Umbria. Nubi di tipo marittimo saranno presenti invece su gran parte dei litorali tirrenici, da quelli toscani fino a quelli laziali e campani. Qui l’elevato tasso di umidità favorito dalla presenza del mare, potrebbe essere anche alla base di locali e brevi fenomeni di pioviggine.

Poco da dire invece su tutto il resto del Paese dove l’alta pressione continuerà a garantire un contesto atmosferico statico, soleggiato e mite.