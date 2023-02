Ci siamo, ecco la svolta che gli amanti del freddo e della neve aspettavano con ansia. Nei prossimi giorni l’atmosfera cambierà radicalmente, passando da un contesto praticamente primaverile ad uno tipicamente invernale.

Tutto confermato dunque. Del resto erano già alcuni giorni che si percepivano segnali di cambiamento. L’alta pressione ha perso un po’ della sua energia. Sono tornate le nubi e pure qualche pioggia al Nord. Tutti segnali che ci fanno capire come l’atmosfera senta il bisogno di rientrare nei giusti binari.

Siamo ancora nel mese di Febbraio e dunque in Inverno. Il brutto tempo, il freddo e anche la neve sarebbero di casa insomma!

Ma quando arriverà questa annunciata svolta sul fronte meteo climatico? Proprio a cavallo del weekend e per la precisione soprattutto dalla giornata di Domenica 26.

Un vortice ciclonico attualmente a est della Spagna muoverà il suo baricentro verso la Sardegna raggiungendola nel corso della giornata di Sabato dispensando così tempo via via sempre più incerto proprio sull’Isola, sulle regioni del Centro e verso sera anche su alcuni tratti del Nordest.

Nel contempo uno sbilanciamento verso Nord dell’alta pressione spingerà in direzione del mare nostrum venti via via sempre più freddi che non faranno altro che aggravare ulteriormente il brutto tempo.

Ecco infatti che Domenica sarà una giornataccia per gran parte del Paese con piogge sparse e nevicate. Al Nord la neve comincerà a scendere di quota soprattutto tra il pomeriggio e la sera fino a raggiungere anche la Valle Padana.

Anche al Centro la neve potrà cominciare a cadere a quote sempre più basse, tuttavia scenderà al massimo fino ai settori collinari. Altrove cadrà la pioggia anche abbondante sul comparto tirrenico.

Si salveranno dal brutto tempo, almeno in quel di Domenica, solo le estreme regioni del basso Adriatico e gran parte dell’area ionica.

Attenzione inoltre al rinforzo dei venti di Bora e di Grecale e soprattutto alle temperature che faranno registrare un vero e proprio crollo!

Ben tornato Inverno!