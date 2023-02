C’è un vasto campo anticiclonico che si estende ormai dalle coste più settentrionali del Continente africano fino alle regioni del Nordest europeo.

Lungo questo ponte anticiclonico regnerà sovrana la stabilità atmosferica e per molte regioni del nostro Paese vivremo un contesto di inizio primavera con tanto sole e temperature assai gradevoli a tratti anche superiori alla media climatologica del periodo.

Tuttavia, come già spiegato in altri editoriali, molti di noi non sanno ancora che nei periodi più freddi dell’anno, le alte pressioni aventi un contributo di matrice sub-tropicale, come in questo caso africano, non sono sempre indice di bel tempo e nemmeno di temperature tiepide.

La ragione va ricercata nel tipo di aria che ospitano questi immensi generatori di stabilità atmosferica. Si tratta infatti di masse d’aria calda provenienti dall’entroterra africano che nel loro lungo viaggio attraverso il mare nostrum, si umidificano andando poi a contrastare con aria più fredda presente nei bassi strati dell’atmosfera e creando così parecchi disturbi sul fronte meteorologico.

Ed è proprio quello che ci aspettiamo nel corso del prossimo weekend quando tra Sabato 18 e Domenica 19, alcuni settori del nostro Paese potrebbero non riuscire a godere delle belle e miti giornate di sole promesse dall’alta pressione.

Ma quali saranno queste zone? Al Nord sotto osservazione sarà l’intera Valle Padana dove la notte si formeranno fitte nebbie pronte a persistere, nonostante il loro sollevamento, anche per gran parte del giorno. Il sole dunque riuscirà a splendere solo sui rilievi.

Le masse d’aria più umide però saranno a carico dei comparti tirrenici e dei rispettivi litorali. Dalla Liguria, alla Toscana e fino a gran parte del Lazio. Su queste zone avremo una prevalenza di nubi di tipo marittimo che sortiranno dunque i medesimi effetti che si registreranno sulla Valle Padana. Anzi, l’aria così altamente ricca di umidità potrà addirittura favorire locali episodi di pioviggine.

Altra musica suonerà invece sul resto del Paese dove l’alta pressione abbiamo già detto che dispenserà tanto bel tempo ed un clima ovviamente più mite. Ci aggiorneremo…