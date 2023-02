HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

L’Anticiclone delle Azzorre c’è! E’ ormai proprio sopra le nostre teste con il suo bordo sud-orientale e sta portando condizioni meteo davvero stabili a tratti anche gradevoli sul fronte climatico.

Qualche modesto disturbo si fa coraggio verso le regioni tirreniche e sulle due Isole Maggiori ma si tratta di insidie di scarsa importanza che non creano infatti particolari problemi. Insomma, ci sono tutti i presupposti per vivere un fine settimana in gran parte quieto e a tratti anche ben soleggiato.

Sabato infatti, il sole splenderà su molte regioni del Paese. Mettiamo in conto i soliti passaggi di nubi sparse sul comparto tirrenico e pure su alcuni tratti del Nordovest, ma anche in questo caso gli effetti saranno davvero effimeri. Senza giri di parole, non avrete bisogno dell’ombrello se deciderete di fare una bella passeggiata all’aria aperta. Anzi, dalla vostra parte ci sarà pure il clima che si farà ulteriormente più mite.

Nel corso del secondo step del fine settimana invece cominceremo a notare segnali che qualcosa va cambiando nella circolazione generale.

Domenica l’alta pressione farà una mossa importante per l’evoluzione meteo sul nostro Paese. Sposterà il suo baricentro verso il nordest europeo provocando così la discesa di masse d’aria molto fredda verso le nostre latitudini.

Occhio al pomeriggio del giorno di festa quando, se tutto verrà confermato, il tempo potrebbe dare importanti ed evidenti cenni di peggioramento sulle regioni di Nordest e lungo l’alto versante adriatico dove nel corso della serata è anche atteso l’arrivo di alcune piogge e di nevicate fino a bassa quota.

L’arrivo infatti dei venti di Bora coinciderà con un rapido e deciso calo termico che coinvolgerà ovviamente le suddette regioni.

Questo potrebbe essere il preludio ad un inizio di settimana caratterizzato dal ritorno del grande freddo che nei giorni successivi potrebbe avvolgere anche tutto il resto del Paese. Attendiamo tuttavia conferme vista la distanza temporale.