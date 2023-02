Comincia a dare segnali di usura il motore dell’alta pressione che ormai da parecchio soggiorna sul bacino del Mediterraneo. In queste ultime 24 ore abbiamo infatti assistito ad un progressivo sporcarsi dei cieli e non solo sul comparto tirrenico dove già da giorni insistono le nubi basse, ma anche su molti tratti del Nord dove in aggiunta alle nubi si fanno sempre più dense le nebbie.

Questi sono tutti segnali che l’alta pressione non gode più di ottima saluta. Il suo invecchiamento porta ad un aumento dell’umidità dell’aria e la conseguente presenza di cieli via via sempre meno limpidi e sereni.

Nei prossimi giorni il quadro atmosferico è dunque destinato e perdere sempre più di stabilità con la presenza di nubi a tratti dense che insisteranno su tutto il distretto tirrenico e su molti angoli del Nord.

Tra Giovedì 23 e Venerdì 24 le cose potrebbero ulteriormente peggiorare per l’arrivo di un fronte instabile pilotato da un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa e diretto verso la Penisola Iberica. Occhio perchè questo vortice sarà probabilmente l’elemento che condizionerà severamente il meteo del prossimo weekend. Ma di questo ne riparleremo a tempo debito.

Intanto la nostra attenzione si concentra sul previsto peggioramento annunciato tra Giovedì e Venerdì. Non si tratta comunque di una cosa seria ma potrebbero comunque arrivare un po’ di piogge sparse al Nord, specie a Ovest, qualche spruzzata di neve sui rilievi alpini e qualche piovasco fino alla Toscana.

Sul resto del Paese, a parte un po’ di nubi sparse, il quadro meteorologico continuerà a rimanere sempre stabile con anche un generoso soleggiamento in particolare al Sud e sulla Sicilia.

Come già anticipato, questo potrebbe essere solo il preludio ad un più incisivo peggioramento atteso a cavallo del prossimo fine settimana.

Seguite i prossimi aggiornamenti per maggiori dettagli in merito.