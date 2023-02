Che clima pazzo! Prima un Autunno infinito, poi un inverno praticamente mai decollato ed ora si passeggia all’aria aperta in felpa o addirittura in manica di camicia. Ma dov’è finito l’Inverno? Tranquilli! E’ dietro l’angolo e arriverà proprio sul finire della settimana.

A ricordarci che siamo ancora in Inverno, ci penseranno infatti un vortice ciclonico e venti molto freddi in discesa dalle gelide terre del Nord Europa che tra Sabato sera, la notte e soprattutto da Domenica sferzeranno sotto forma di venti di Bora e di Grecale, da Nord a Sud.

Per questa ragione ci attendiamo un vero e proprio tonfo dei termometri che su alcune zone del Centro e del Sud potrebbero anche calare di oltre 15/16°C rispetto al Sabato.

A dare un ulteriore scossone al calo termico ci penserà pure il brutto tempo e anche la neve che potrà cadere fino in pianura su alcune tratti del Nord. Per non parlare poi del vento pungente anch’esso pronto ad esaltare non poco la sensazione di freddo. Questo genere di fenomeno, in meteorologia, viene chiamato Wind Chill. In presenza di vento infatti, la temperatura percepita dal corpo umano risulta essere inferiore di quella reale. In sintesi, più il vento è intenso e più il clima sembra maggiormente rigido.

Se ne facciano dunque una ragione gli amanti delle belle e miti giornate di sole in quanto l’atmosfera è davvero decisa a cambiare e questa metamorfosi ci accompagnerà probabilmente per parecchi giorni o almeno per gran parte della prossima settimana.