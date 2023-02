HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

L’anticiclone delle Azzorre ha riportato un po’ di tepore sul nostro Paese dopo una parentesi tipicamente invernale che ha praticamente avvolto tutta l’Italia nei giorni scorsi.

Ora la stabilità atmosferica, ed il conseguente bel tempo, regnano sovrani e il buon soleggiamento ha così riportato le temperature su valori anche sopra le medie climatologiche del periodo, da Nord a Sud.

Ma per gli amanti delle belle e tiepide giornate di sole arrivano notizie poco confortanti. Anzi, forse per alcuni proprio pessime! Se in questi giorni il clima più mite è stato provocato dall’alta pressione, sarà proprio lei a causare un vero e proprio capitombolo dei termometri.

Un suo improvviso movimento verso il nord Europa infatti, attiverà la discesa di gelide correnti di origine artica che già sul finire del weekend, per la precisione tra il pomeriggio e la sera di Domenica, cominceranno a coinvolgere sotto forma di venti di Bora, subito le regioni di Nordest e l’alto Adriatico per poi dilagare durante la notte su tutto il resto del Nord e del Centro.

Sarà questo il preludio ad un inizio di settimana sotto il segno del freddo che tornerà ad avvolgere tutto il Nord e il Centro, ma entro sera anche le regioni del Sud.

I termometri dunque saranno destinati a calare in forma assai evidente su tutto lo Stivale e nei giorni successivi, laddove i cieli si manterranno in parte sereni, le notti saranno davvero gelide con temperature di parecchi gradi sotto lo zero specialmente sulle regioni del Nord e nelle valli più interne del Centro.

Teniamo tuttavia in considerazione che il quadro previsionale è ancora in fase di evoluzione, gioco forza vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti per avere conferme su quanto appena scritto.