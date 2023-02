Tranquilli! Non sta arrivando l’estate e forse nemmeno una calda Primavera. L’unica cosa certa è che nei prossimi giorni farà sicuramente meno freddo!

Stiamo infatti vivendo la fase più rigida (ci voleva poco) di questo ennesimo inverno che, come il precedente, è trascorso decisamente sotto tono. Tuttavia le temperature di questi giorni sono comunque consone al calendario e già il fatto di non fare la solita conta dei numeri sopra media è già qualcosa.

Di giorno fa parecchio freddo su alcuni tratti del Sud e lungo il versante adriatico per effetto di un contesto meteo assai instabile. Al Nord invece il grande freddo si esprime meglio al buio’, cioè la notte e nelle ore prossime all’alba quando le colonnine di mercurio gelano scendendo di qualche grado sotto lo zero.

Nei prossimi giorni però le cose torneranno nuovamente a cambiare per effetto di un ritorno a condizioni anticicloniche che gradualmente si estenderanno su tutto il Paese, da Nord a Sud.

La data prevista per questo evento cade proprio a cavallo del fine settimana, giusto in tempo per regalarci giornate più tiepidine e fare felici chi del freddo non ne può già più!

Un occhio attento si accorgerà di qualche differenza già in quel di Venerdì, quando al Nord e su parte del Centro, durante il giorno i termometri inizieranno a fare piccoli passi verso l’alto. Solo di giorno però, in quanto la notte continuerà a fare un bel freddino, specie al Nord e nelle zone interne del Centro.

Una più marcata differenza sul fronte climatico la si avvertirà dunque nel corso del weekend. Nonostante continuerà a fare freddo la notte specialmente in Valle Padana, le temperature massime faranno registrare un ulteriore aumento ed entro Domenica il clima diurno diverrà davvero molto gradevole.

Difficile al momento capire se questo nuovo progetto dell’alta pressione, di conquistarsi nuovamente il bacino del Mediterranea avrà effetti a “lunga gittata”. Rimaniamo dunque in attesa di sviluppi e di notizie da parte dei centri di calcolo.