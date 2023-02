HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Fuori guanti, sciarpe a cappellini di lana! E’ arrivato il grande freddo e nei prossimi giorni ne arriverà dell’altro che porterà anche il gelo su alcuni angoli del Paese.

Una fetta dell’anticiclone delle Azzorre, come previsto, si è spostata verso il Nord Europa richiamando così direttamente dalle steppe russo-siberiane masse d’aria molto fredda che hanno già raggiunto il nostro Paese.

In queste ultime 24 ore infatti, i termometri sono scesi di qualche grado su tutta l’Italia e la sensazione di freddo è stata inoltre sollecitata da dalla tesa ventilazione dai quadranti nord-orientali.

Insomma, ora l’inverno fa la voce grossa e nei prossimi giorni registreremo valori di tutto rispetto anche se non certo eccezionali.

Parlando di gelo, la nostra attenzione si concentra di notte sulle regioni del Nord e nelle aree interne del Centro dove nei fino a Venerdì, con la complicità dei cieli in gran parte sereni, le colonnine di mercurio scenderanno anche di 4/5°C sotto la soglia dello zero come in Valle Padana e anche nelle vallate interne del Centro.

Ma se i cieli sereni faranno crollare i termometri la notte, viceversa di giorno lasceranno maggior spazio al sole che addolcirà ovviamente un po’ il clima pur mantenendo comunque un aspetto prettamente invernale e consono al periodo.

Ci saranno invece alcune zone d’Italia come le regioni adriatiche del Centro e del Sud dove il tempo farà più i capricci limitando così le ore di sole e condizionando gioco forza le temperature diurne. In aree come le Marche, l’Abruzzo e il Molise, le temperature diurne potrebbero anche rimanere prossime allo zero. Ecco perché in altri editoriali abbiamo annunciato la neve anche lungo i litorali adriatici.

Giunti a questo punto, la domanda che in molti si pongono è quanto durerà ancora questa fase di freddo invernale. Ebbene, gli ultimi aggiornamenti in nostro possesso annunciano un netto cambiamento della circolazione atmosferica già a cavallo del weekend quando non solo il bel tempo si estenderà a tutto il Paese, ma anche le temperature non staranno certo ferme a guardare mostrando così un’evidente tendenza al rialzo.

Vediamo se nei prossimi aggiornamenti il tutto sarà confermato.