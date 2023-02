Nei prossimi giorni su 3/4 del Paese si potrà passeggiare in manica di camicia. Le temperature massime infatti rimarranno su valori decisamente miti per il periodo e su alcuni tratti di montagna del Nord e del Centro le temperature massime potrebbero addirittura salire sopra media anche di 8/10°C.

Una situazione a tratti fortemente anomala dovuta alla presenza di una vasto campo di alta pressione che dal Nord Africa si allunga verso il Nordest del vecchio continente passando ovviamente anche per l’Italia.

Ma dove farà più caldo nei prossimi giorni? Abbiamo visto come l’anomalia positiva più evidente si registrerà sui rilievi del Centro e del Nord, tuttavia non sarà comunque qui dove si toccheranno i valori più alti in assoluto.

Le temperature infatti toccheranno punte prossime ai 16/17°C al Sud, sulle due Isole Maggiori e su alcuni tratti del versante tirrenico del Centro.

Si avranno valori inferiori invece, seppur sopra media, sulla Valle Padana per via delle nebbie e delle nubi basse a tratti persistente, ma anche su molti tratti dei litorali tirrenici dove le nubi basse di tipo marittimo sortiranno gli stessi effetti della Valle Padana. In sostanza, su queste zone, il minor soleggiamento manterrà un contesto climatico umido e più fresco.

Arrivano però alcune conferme circa uno stop a questa fase climatica nuovamente anomala. Con l’inizio della prossima settimana infatti, l’alta pressione potrebbe subire una scissione a causa di masse d’aria fredda in discesa dal Nord Europa.

Se ciò verrà confermato, ecco che già tra Lunedì 20 e Martedì 21, pur restando in un contesto meteo stabile, le temperature cominceranno a perdere qualche punticino in attesa di una probabile svolta più evidente intorno a metà settimana.

Si tratta tuttavia di una semplice ipotesi in quanto la distanza temporale è assai elevata. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte dei centri di calcolo internazionali.