Fa ancora molto freddo la notte specialmente al Nord, mentre di giorno le temperature stanno cominciando ad intiepidirsi e lo faranno sempre di più nei prossimi giorni.

L’inverno infatti, non riesce a tenersi stretto il dominio in area mediterranea sotto la spinta di un anticiclone in arrivo da ovest e pronto a prendere lui il comando delle operazioni anche sul nostro Paese.

Si torna così ad una fase molto simile a quella che ha preceduto la parentesi fredda ed invernale di questi giorni. L’alta pressione garantirà dunque tempo stabile, ma soprattutto spingerà nuovamente i termometri verso l’alto fino a toccare valori sopra la media climatologica del periodo.

Vediamo dunque come evolverà il quadro termico sul nostro Paese e dove si faranno sentire di più i primi tepori primaverili.

Da Martedì 14 Febbraio, l’alta pressione prenderà ancor più potenza riuscendo così a coprire l’intero Paese. L’aumento termico sarà comunque ancora una volta percepito specialmente nelle ore centrali del giorno e nel primo pomeriggio in particolare nelle aree più interne del Centro e sulle due Isole Maggiori. Qui la colonnine di mercurio potrà raggiungere punte prossime ai 14/15°C, mentre sul resto del Paese le temperature si manterranno di qualche grado più in basso ma pur sempre in un contesto climatico ben gradevole.

Da segnalare però che proseguirà a fare sempre piuttosto freddino la notte segnatamente sulla Valle Padana e nelle valli più interne del Centro. Qui nelle aree di periferia potrebbe ancora formarsi timide gelate.

Le cose poi si complicheranno un po’ nei giorni successivi specie tra Giovedì 16 e Venerdì 17 quando l’alta pressione riceverà un contributo di matrice africana. Aria ancora più mite si troverà a scorrere su un mare assai freddino e per contrasto darà origine allo sviluppo delle classiche nubi di tipo marittimo che potranno tenere i cieli sporchi per gran parte della giornata soprattutto lungo i litorali tirrenici e con un tipo di clima ovviamente più fresco.

Ma questo genere di contrasti si avvertirà anche su gran parte della Valle Padana dove si formeranno fitte e a tratti anche persistenti nebbie. Anche qui i cieli rimarranno più foschi nelle ore diurne con il medesimo effetto sul fronte termico.

Per il resto invece, sembrerà davvero di vivere un anticipo di Primavera nonostante il calendario lasci aperta la strada a nuove offensive fredde e perturbate. Restiamo allora in attesa di vedere cosa ci propongono i prossimi aggiornamenti.