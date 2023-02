HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Si chiude una porta, ma si apre un portone. Quello del grande freddo! Temperature a picco nei prossimi giorni con valori che scenderanno anche sotto la media climatologica del periodo con anche situazione di gelo.

Questo è in sintesi quanto ci aspetta per i prossimi giorni sul nostro Paese, colpito da venti freddissimi di origine russo-siberiana che viaggeranno sul bordo sud-orientale di un anticiclone delle Azzorre ormai salito verso il Nord del nostro continente.

Evoluzione: Nonostante il freddo non risparmierà praticamente nessuna regione d’Italia, come spesso accade la sua distribuzione sarà diversa a seconda delle zone, ma soprattutto a seconda dei vari momenti della giornata.

Ad esempio, al Nord e su alcuni angoli interni del Centro, il freddo si farà sentire soprattutto di notte. Qui le condizioni meteo saranno discrete e i cieli sereno giocheranno un ruolo di basilare importanza.

Il calore immagazzinato durante le ore di sole infatti, si disperderà molto più rapidamente verso la libera atmosfera. Gioco forza, nei bassi strati i termometri si raffredderanno molto rapidamente con picchi di parecchi gradi sotto lo zero.

Ciò accadrà non solo in montagna, ma anche sulla pianura padana e nelle vallate più interne del Centro specie tra Toscana e Umbria. Di giorno invece il sole farà la sua parte per cercare di limitare la sensazione di freddo.

Sul resto del Paese invece, la sensazione di freddo si avvertirà maggiormente nelle ore diurne in quanto il meteo risulterà più capriccioso. Di notte infatti, i cieli spesso coperti dalle nubi non permetteranno alle colonnine di mercurio di calare in forma decisa, mentre di giorno invece, saranno proprio i cieli coperti e l’assenza del sole a mantenere un clima decisamente rigido.

Sotto osservazione saranno soprattutto le due Isole Maggiori, gran parte del Sud e pure alcuni tratti del comparto adriatico centrale. Su queste zone, oltre al brutto tempo, ci penserà anche il forte vento a sollecitare la sensazione di freddo portando inoltre le colonnine di mercurio di alcuni gradi sotto la media del periodo.

Ben tornato inverno!