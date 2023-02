Dopo una piccola tregua, l’inverno è pronto a ripartire col botto ed avremo una fase meteo decisamente vivace. L’Italia sarà investita da un mix d’aria artica e correnti più rigide d’origine russa. Le ultime proiezioni hanno comunque ridimensionato l’entità della colata gelida che raggiungerà la Penisola.

HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Il freddo anticiperà però un po’ i tempi e si farà sentire già nel weekend con una prima discesa artica che scorrerà sulle Adriatiche e al Sud. Questo primo raffreddamento sarà il preludio alla fase più rigida che ci accompagnerà per buona parte della prossima settimana.

Vediamo nel dettaglio quel che accadrà con l’Italia che ripiomberà nel pieno inverno già dal weekend. Sabato l’Italia sarà ancora spaccata in due, con i primi sbuffi freddi sul lato orientale della Penisola ed il tepore più ad ovest, in particolare sulle pianure del Nord-Ovest dove si toccheranno picchi di 20 gradi.

Il freddo dai Balcani entrerà poi più deciso domenica verso il Sud, mentre un successivo impulso artico si porterà rapidamente verso il Nord Italia, con un fronte che si addosserà alle Alpi con nevicate sui confini e tendenza a peggioramento dalla sera-notte anche su parte della Val Padana.

Freddo intenso e neve a bassa quota

Questo impulso instabile, oltre a favorire la formazione di un vortice ciclonico dalla Sardegna, aprirà la strada all’afflusso di masse d’aria più fredde dall’Europa Nord-Orientale. Il freddo raggiungerà le nostre regioni in modo un po’ meno veemente, scontrandosi con l’aria più temperata afro mediterranea.

Il flusso gelido scorrerà sul bordo orientale dell’anticiclone con massimi tra Scandinavia e Centro Europa. L’aria fredda alimenterà una circolazione ciclonica mediterranea, la cui posizione è ancora incerta da definire e da cui dipenderà la distribuzione delle precipitazioni.

L’evoluzione meteo resta ancora delicata e soggetta a variazioni, nonostante manchino pochi giorni all’evento. Il raffreddamento appare certo, seppur più smorzato, con temperature ben sotto la media per diversi giorni. Di notte non mancheranno estese gelate al Centro-Nord, laddove i cieli saranno sereni.

In linea generale, qualche nevicata fino a quote molto basse, localmente a tratti in pianura, potrà verificarsi più facilmente lungo i versanti adriatici ed alcune aree del Sud. L’instabilità coinvolgerà anche le due Isole Maggiori, qui per probabile confluenza di masse d’aria diverse, con nevicate a quote un po’ più elevate.