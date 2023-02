Si sta per interrompere questo anticipo di Primavera che ha caratterizzato il quadro meteo climatico di questi ultimi giorni.

I cieli più sporchi che stiamo registrando già su molti tratti del Centro e del Nord sono la chiara testimonianza che qualcosa non funziona più nel motore dell’alta pressione e nei prossimi giorni l’atmosfera sarà destina a perdere di stabilità lasciando spazio alla pioggia e successivamente pure al freddo e alla neve.

Ma andiamo con ordine; tra Giovedì e Venerdì transiterà una veloce perturbazione pilotata da un vortice di bassa pressione presente sulla Penisola Iberica. Per questa ragione ci attendiamo l’arrivo di qualche piovasco dapprima sulle regioni di Nordovest ed in seguito, seppur in forma molto irregolare, anche sul resto del Nord. Poche le novità invece sul resto del Paese dove si potrà pure godere di un discreto soleggiamento in un contesto sempre primaverile.

Arriviamo così al fine settimana che segnerà un punto di svolta di questo lungo periodo primaverile. Sabato troveremo quel che resta della debole Perturbazione a ridosso delle estreme regioni di Nordest. Tuttavia nel corso della giornata il vortice ciclonico presente sulla Penisola Iberica si sposterà molto rapidamente verso la Sardegna.

Sarà questo il preludio ad un più evidente peggioramento del tempo atteso per la giornata di Domenica quando, ad aggravare la situazione, giungerà sull’Italia aria via via sempre più fredda che porterà ad un brusco crollo delle temperature.

Il brutto tempo si andrà però a concentrare soprattutto sulle regioni del Centro e del Sud, mentre al Nord il meteo più instabile lo troveremo a carico del Piemonte, della Liguria e dell’Emilia Romagna. Attenzione perché sull’Emilia e lungo il comparto del medio e alto Adriatico, potranno verificarsi delle nevicate anche a quote molto basse e tra la notte la prima parte di Lunedì forse anche fino alle pianure emiliane.

Torneremo a parlare del weekend in forma più dettagliata nei prossimi aggiornamenti.