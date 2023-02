Ottime notizie: il meteo ci offre…tanta pioggia! Dopo una lunga fase asciutta per molte regioni italiane, cambia tutto a livello europeo e stanno per arrivare le correnti meridionali.

È una manna dal cielo: già adesso tre regioni sono in forte siccità. Stiamo parlando della Valle d’Aosta, il Piemonte e la Lombardia. A causa del mese di Febbraio, estremamente asciutto e soleggiato, si è ripresentata, non ai livelli del 2022, ma la preoccupazione sale.

Buone notizie

Questa deve essere vista ovviamente come un’ottima notizia. Però, come già annunciato in un altro articolo, non sarà sufficiente a debellare lo stato siccitoso molto grave delle suddette regioni. Citiamo in primis le aree nord-occidentali: esse stanno vivendo un periodo asciutto che oramai perdura da un anno.

Ma attenzione che nessuna parte d’Italia si salva. È vero che in diverse aree del Sud ha piovuto tantissimo (Sicilia orientale in primis, ma così pure Puglia), ma ricordiamo che lo ha fatto in maniera estremamente concentrata.

Se in estate farà troppo caldo, anche tali zone ritorneranno in uno stadio siccitoso. Per adesso va piuttosto bene ma attenzione ai prossimi mesi, in particolar modo a quelli estivi.

I dettagli del maltempo

La giornata della svolta è Giovedì 23, quando le prime precipitazioni arrivano nelle aree nord-occidentali. Successivamente, nella giornata di Venerdì 24 potrebbero esserci cieli coperti e qualche piovasco sempre al Settentrione e in Alta Toscana, mentre Sabato 25 si potrebbe aprire una accesa fase di maltempo per il nord-est alcune regioni del centro Sardegna inclusa.

Domenica 26 arriva un potente richiamo di aria fredda da est, con un deciso calo termico per tutti, Nord e Adriatiche in primis. Ma di questo ne parleremo in un articolo adibito.

Per ora limitiamoci a dire che ritornano le precipitazioni, di cui abbiamo bisogno nella maniera più assoluta. Sul freddo tardivo beh…ci può interessare fino a un certo punto.