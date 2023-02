Sarà ancora Inverno nei prossimi giorni e ci sarà pure spazio per un nuovo e severo peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Intorno alla Sardegna ruota come una vera e propria trottola un vortice di bassa pressione che in questi giorni, alimentato da venti molto freddi in arrivo dalle gelide terre dell’Artico, ha riportato un po’ d’Inverno anche sul nostro Paese.

Sono tornate infatti le piogge, la neve e soprattutto il freddo più evidente e marcato sulle regioni del Nord e del Centro.

Nei prossimi giorni l’area ciclonica tornerà ad alzare un po’ il suo baricentro quel che basta per riportare un peggioramento delle condizioni meteo su gran parte del Paese.

Occhi puntanti dunque alle giornate di Mercoledì 1 e Giovedì 2 Marzo quando il tempo tornerà a fare tanti capricci.

La giornata peggiore sarà sicuramente quella di Mercoledì. Il mese di Marzo dunque si aprirà all’insegna del maltempo che colpirà gran parte del Sud, un po’ tutto il Centro Italia fino a molte regioni del Nord.

Su queste zone la pioggia si estenderà in forma abbastanza diffusa. Ci sarà occasione per qualche temporale sull’area tirrenica e tornerà anche la neve a quote molto basse sull’estremo Nordovest, sull’Appennino tosco-emiliano e a quote più alte su quello centrale.

Giovedì il tempo sarà comunque assai compromesso un po’ su tutto il Paese anche se le precipitazioni si faranno meno diffuse, intermittenti e tenderanno addirittura a cessare entro sera sulle regioni del Nord.

Da segnalare che rimarranno praticamente esenti da questo peggioramento un po’ tutto il settore alpino e prealpino centro-orientale e gran parte della Sicilia.