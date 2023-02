Dando un occhio alle mappe meteo non si vede nulla di buono, almeno nei prossimi giorni. E allora sorge spontanea la seguente domanda: Inverno definitivamente finito?

L’anticiclone di San Valentino, con tutta la sua potenza, condizionerà il tempo ancora per diversi giorni e pertanto è del tutto comprensibile chiedersi se la stagione invernale sia giunta al definitivo capolinea.

Prima di rispondere a questa domanda, vediamo se ci sono degli indici teleconnettivi utili da mostrare.

Fine Inverno: ecco cosa dobbiamo sperare

Arrivati a Febbraio, con l’Inverno in naturale decadenza, possiamo affermare quanto segue. Per un’irruzione gelida (anche marzolina) occorre sperare in uno Stratwarming sopra il Polo Nord. Così facendo, ne conseguirebbe la distruzione del Vortice Polare in mille pezzi.

I meteo appassionati sanno benissimo che esso è condizione predisponente per possibili ondate di gelo sullo Stivale, con conseguenti fasi gelide. Inoltre, solo così si possono avere periodi nevosi fino in pianura o addirittura sulle coste. Difficile pensare a modalità differenti, in epoca di Riscaldamento Globale.

Le conseguenze di uno Stratwarming

I vari “cocci” del vortice originare girano liberamente nell’alto emisfero, interessando molte zone. Sappiamo dalla statistica che però qualcuno riesce a coinvolgere pure il nostro Paese.

Ne consegue una deduzione logica e sottile: più si riesce ad avere fenomeni di riscaldamento stratosferico e più elevata è la possibilità di gelo e neve sulle nostre teste.

Ma attenzione alla sottigliezza: non è detto che per forza il nocciolo gelido ci coinvolge, magari vira sui Balcani e addio sogni di gloria…

Le tendenze di fine mese

Le tendenze meteo a lungo termine evidenziano una reale possibilità di movimenti a scala eurasiatica favorevoli all’arrivo di gelo verso di noi.

Ma ribadiamo un concetto estremamente importante: questa NON è una previsione meteo, bensì tendenza a lungo termine (fino a 15 giorni) e quindi -come tale- andrà confermata step by step.

Per ora limitiamoci a dire che definire morto l’Inverno è ancora insensato e Marzo sa dare grandi soddisfazioni agli invernofili.