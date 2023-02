HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Se nei prossimi giorni il quadro termico vi darà la sensazione di orientarsi verso un anticipo di Primavera, sappiate che sarà solo una pia illusione!

Non me ne vogliano gli amanti delle miti e belle giornate di sole, ma siamo ancora in pieno Inverno e dunque dobbiamo lasciare che la natura segua il suo giusto percorso. In questo frangente infatti il quadro meteo-climatico generale dovrebbe essere caratterizzato ancora dal freddo, dalla neve, insomma da atmosfere ben lungi dall’essere primaverili.

Venendo a quanto accadrà nei prossimi giorni, ecco che dopo un Venerdì ed un intero weekend praticamente all’insegna delle temperature, specie di giorno, in generale aumento, con l’inizio della prossima settimana si tornerà a battere i denti dal freddo su alcune zone del Paese.

Dalle gelide terre russo-siberiano infatti, sembra sempre più probabile l’arrivo di venti freddissimi che punteranno dritto verso il bacino del Mediterraneo.

Nonostante i principali ed autorevoli centri di calcolo internazionali non riescano ancora a darci un quadro totalmente esaustivo ed affidabile sugli effetti di questa intensa ondata di freddo, dai dati in nostro possesso possiamo comunque dedurre come già da Lunedì 6 Febbraio l’aria fredda comincerà ad invadere l’Italia a partire dalle regioni del Nord.

Su queste regioni le temperature inizieranno nuovamente a calare di alcuni gradi soprattutto sui rilievi alpini.

Nei giorni successivi però, l’aria fredda dilagherà su tutto il resto del Paese ed entro metà settimana l’Italia si troverà immersa in un vero e proprio lago d’aria gelida con temperature che scenderanno anche di parecchi gradi sotto la media del periodo.

Le conseguenze si faranno sentire ovviamente anche sul fronte meteo e non solo su quello termico. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli in altri editoriali.

Intanto preparatevi al peggio in quanto il freddo in arrivo sarà davvero intenso!