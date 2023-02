HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

L’Inverno accelera! Va su di giri e si prepara a sferrare un severo attacco al nostro Paese. Nei prossimi giorni farà ancora più freddo, ci sarà anche più vento e su alcune regioni arriverà pure la neve fino in pianura e lungo le coste.

Saranno due gli elementi principali di questa fase di crudo inverno. Da un lato le gelide correnti provenienti dalla lontana Russia dirette verso di noi e dall’altro un pernicioso vortice ciclonico che circumnavigherà attorno alle nostre terre del Sud e che a sua volta prenderà energia proprio dalle correnti gelide.

Il freddo e il vento, come detto, sarà cosa per tutti mentre il brutto tempo no. Nelle giornate di Mercoledì 8 e Giovedì 9 Febbraio infatti, sotto osservazione saranno principalmente le due Isole Maggiori, l’area del basso Tirreno e la fascia del medio Adriatico.

Su queste zone i cieli saranno spesso invasi da nubi minacciose capaci di scaricare piogge a tratti anche abbondanti specialmente tra Sardegna e Sicilia dove si potranno registrare anche dei nubifragi.

Massima attenzione anche alla neve. Sulle due Isole Maggiori e sulla Calabria potrà scendere fino a quote collinari, mentre sul tratti del medio adriatico i fiocchi bianchi potranno toccare sia la pianura che le coste.

Un’atmosfera decisamente diversa avvolgerà invece le regioni del Nord e tutto il comparto tirrenico del Centro dove gli unici elementi di nota saranno il vento e le temperature rigide a tratti anche gelide di notte.

Le colonnine di mercurio infatti potranno scendere anche di parecchi gradi sotto lo zero e non solo in montagna ma anche su tutta la pianura Padana e nelle aree interne del versante tirrenico centrale.

Da Venerdì 10 però, il crudo Inverno inizierà ad essere ostacolato da un nuova risalita pressoria che potrebbe introdurci verso un weekend più tranquillo per tutti e con temperature, specie quelle diurne, in progressiva e generale ripresa. Attendiamo conferme!