Dopo una prima parte di weekend dai sapori praticamente primaverili, ora l’atmosfera ci ricorda che siamo solo agli inizi di Febbraio e dunque ancora in pieno Inverno.

Nei prossimi giorni infatti, il contesto meteo-climatico assumerà sempre più connotati invernali con il ritorno del freddo, quello vero, e pure l’arrivo di qualche nevicata a quote molto basse o addirittura prossima alla pianura.

Ma cosa accadrà con maggior precisione? E soprattutto, cosa riporterà l’inverno sul nostro Paese?

La ragione di questo deciso cambiamento verso il freddo lo dovremo al medesimo elemento atmosferico che ha provocato la breve parentesi primaverile di questi giorni. Stiamo parlando dell‘anticiclone delle Azzorre pronto a spingere una parte di esso verso l’Europa più settentrionale innescando così la discesa di aria freddissima verso il bacino del Mediterraneo e l’Italia.

Occhi puntanti dunque alla nuova settimana che, se tanto ci da tanto, sarà interamente contrassegnata da atmosfere invernali con tanto freddo ( pur non eccezionale) e pure tempo instabile su alcune regioni.

In quanto al freddo, quest’ultimo si farà sentire su tutto il Paese mentre il brutto tempo sarà a carico delle due Isole Maggiori , del Sud e parte del comparto adriatico del Centro.

Tra Martedì 7 e Giovedì 9 su queste regioni avremo una sorta di altalena tra momenti tranquilli a momenti molto instabili con piogge sparse, ma anche con il ritorno della neve anche a bassa quota.

Tra Mercoledì e Giovedì la neve potrebbe anche sfiorare i litorali adriatici sotto l’incalzare di venti freddissimi in arrivo direttamente dalle vicine e gelide terre dei Balcani.

Sul resto del Paese e per la precisione al Nord e su molti tratti dell’area tirrenica, il meteo si manterrà più quieto, ma in un contesto comunque molto frizzante soprattutto la notte.

I cieli sereni infatti, favoriranno minime decisamente rigide e di qualche grado sotto lo zero anche sui comparti di pianura del Nord e nelle aree interne del Centro.

Al momento non sembrano arrivare notizie circa eventuali ed importanti cambiamenti nemmeno per i giorni successivi. Gioco forza il freddo ci accompagnerà probabilmente anche per gran parte del fine settimana.

Ci aggiorneremo…