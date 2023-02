L’alta pressione sta per cedere definitivamente il posto alle correnti più instabili che avranno il merito di riportare la pioggia su tante regioni, anche quelle preda della siccità da svariati mesi. L’evoluzione meteo verso un periodo più perturbato è ormai una certezza e potrebbe durare diversi giorni, addirittura fino ai primi giorni di marzo.

Ma cosa sta succedendo precisamente? Un affondo freddo polare nei giorni scorsi ha raggiunto la penisola iberica e ha permesso la formazione di una depressione tra la Spagna, le Baleari e le coste nord africane. Questa depressione si sta rapidamente muovendo verso il medio-alto Tirreno e proprio questo vortice ha innescato correnti tiepide su buona parte d’Italia e l’arrivo di ingenti quantità di pulviscolo sahariano. Questa polvere sta ancora ricoprendo i nostri cieli e nei prossimi giorni scenderà al suolo grazie alle precipitazioni.

Dunque il maltempo è in dirittura d’arrivo: le prime piogge da stasera interesseranno Sardegna e regioni centrali, poi domani il maltempo entrerà nel vivo su buona parte del centro e del nord. Inoltre, grazie all’arrivo di un nucleo molto freddo artico-continentale dall’est Europa, ci sarà un sensibile calo della quota neve che si porterà a ridosso della pianura tra Piemonte, bassa Lombardia, Emilia e Liguria centrale. Le nevicate più sostanziose sono attese in collina, in montagna e sui settori pedemontani grazie al fenomeno dello stau orografico.

Ma il maltempo non termina qui! Negli ultimi due giorni di febbraio e nei primi due giorni di marzo l’insidiosa depressione sarà ancora presente, bloccata all’interno del Mediterraneo. Verrà a svilupparsi un fronte stazionario che per diversi giorni apporterà precipitazioni prevalentemente sulle regioni centrali e meridionali, con accumuli che alla lunga potrebbero rivelarsi abbondanti. Alcuni nuclei instabili potrebbero estendersi fin su Emilia, Liguria e Piemonte tra 1 e 2 marzo, ma il carico più importante del maltempo è previsto al centro e al sud.

Insomma il meteo dei prossimi giorni è certamente diretto verso il maltempo. Inoltre dalle ultime emissioni modellistiche si evince la possibilità di un nuovo affondo freddo artico verso l’Italia nel periodo tra 4 e 6 marzo, ma su questo aspetto ci torneremo nei prossimi aggiornamenti.