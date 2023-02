L’aria molto fredda d’origine russa stringe l’Italia in una morsa e questo scenario meteo si protrarrà ancora per alcuni giorni. Stiamo vivendo il periodo più rigido di tutto l’inverno, visto che quella che affluisce sull’Italia è aria continentale con freddo pungente anche nei bassi strati.

Non si tratta di un flusso freddo molto attivo in termini di precipitazioni. Le poche nevicate, scarse, riguardano i versanti adriatici. Qui la neve scende a tratti localmente fino in pianura e sulle coste. L’instabilità si concentra di più sulle due Isole Maggiori, dove l’aria fredda confluisce con aria più mite.

Un’ulteriore recrudescenza del freddo, ma in parte anche dell’instabilità, si prevede nei prossimi giorni per la parte centrale della settimana. Un nocciolo d’aria più gelida in quota sarà traghettato sull’Italia, con moto retrogrado, dal flusso molto freddo in arrivo dai Balcani.

Quali saranno le conseguenze? Questo blocco d’aria gelida si scontrerà con un nuovo vortice che prenderà piede sul vicino Nord Africa e risalirà verso il Basso Mediterraneo sul Mar Libico. Ci sarà pertanto un contrasto micidiale tra masse d’aria diverse, ad alimentare questa depressione.

Gli effetti riguarderanno anche l’Italia, in particolare le regioni più meridionali. Il maltempo prenderà piede tra Calabria, Sicilia e Sardegna, specie lungo i versanti orientali di queste regioni. Non mancheranno condizioni favorevoli a temporali localmente forti e persino nubifragi su alcune aree del settore ionico.

Gelo e neve al clou prima del ritorno dell’anticiclone

La neve cadrà molto abbondante sui rilievi a partire dalla alta collina. Il limite delle nevicate tenderà lievemente a risalire, per l’influenza indotta dall’aria più mite mediterranea che proverà a scalzare parzialmente quella ben più fredda di matrice continentale.

Il ciclone colpirà quindi all’estremo Sud a cavallo tra mercoledì e giovedì, ma una maggiore instabilità interesserà anche buona parte dei versanti adriatici con fioccate sino in pianura. Qualche sporadica temporanea debole nevicata interesserà anche le aree pedemontane del Nord-Ovest.

Questa fase acuta del freddo e delle nevicate si smorzerà da venerdì. In questa fase solo l’estremo Sud, tra Calabria e Sicilia, sarà coinvolto dalle precipitazioni con neve sino in collina. Sul resto d’Italia avremo un miglioramento grazie alla spinta dell’alta pressione.

C’è la conferma di un cambiamento davvero eclatante a partire dal weekend, quando un esteso anticiclone prenderà piede sull’Italia e su gran parte dell’Europa Centro-Occidentale. Il gelo sarà costretto a battere in ritirata verso est, con residui sbuffi d’aria fredda che lambiranno solo il Sud Italia.