Tanto freddo, gelo e nevicate copiose! Le prossime 48 ore saranno ancora molto rigide su tutto il Paese e per alcuni pure perturbate.

Sul Nord Europa si trova attualmente un promontorio di alta pressione collegato a quello delle Azzorre che sta provocando lo scorrimento sul suo bordo più meridionale di gelide correnti russo-siberiane.

Ce ne siamo accorti dalle atmosfere diurne frizzanti, tipiche dell’inverno italiano e anche dal gelo notturno che avvolge ormai da alcuni giorni molte zone del Nord e del Centro.

Poi c’è pure un ciclone in viaggio sui mari del Sud che fino a Venerdì porterà una fase di forte maltempo a carico soprattutto della Sicilia e della Calabria. Qui le basse temperature favoriranno nevicate fino a quote collinari con accumuli davvero importanti vista l’intensità a la durata delle precipitazioni previste.

Sul resto del Paese invece, il quadro meteorologico, a parte il freddo, non farà registrare grossi scossoni. Solo in quel di Giovedì, sul comparto adriatico, potrà attivarsi qualche nota d’instabilità con un po’ di neve a quote bassissime e prossime addirittura alle coste.

Come detto, il maltempo proseguirà su Sicilia e Calabria meridionale anche per la vigilia del Weekend nonostante entro sera si noteranno importanti segnali di miglioramento.

Ed infatti da Ovest tornerà a farsi largo l’alta pressione e questa volta pure con un contributo africano. E’ questo quanto ci disegnano i centri di calcolo per il secondo fine settimana di Febbraio che potrebbe così trascorrere all’insegna del bel tempo e soprattutto con temperature in generale ripresa specialmente nei valori massimi.

Sarà dunque un nuovo tentativo della Primavera di conquistare il bacino del Mediterraneo? Forse no, ma di questo meglio riparlarne nei prossimi aggiornamenti.