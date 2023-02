Siamo arrivati alla metà di febbraio e il tempo in atto potremmo definirlo tutt’altro che invernale. Merito senza dubbio del vasto anticiclone piazzatosi sull’Europa centro-meridionale, destinato a dominare la scena almeno fino al termine della settimana. Ma attenzione: le sorprese meteo sono dietro l’angolo!

Le ipotesi discusse nei precedenti editoriali stanno trovando sempre più conferme all’interno dei centri di calcolo. Subito dopo questo periodo anticiclonico, stabile e gradevole l’inverno potrebbe tornare prepotentemente sull’Europa ed anche sul Mediterraneo, per un finale di febbraio decisamente dinamico e movimentato. Insomma le quotazioni sull’anticiclone scendono nettamente dal 20 febbraio in poi, mentre aumentano quelle su freddo e maltempo.

Ma, concretamente, cosa succederà? L’ipotesi più plausibile, al momento, è quella di un arretramento dell’anticiclone verso l’oceano Atlantico e, al tempo stesso, di un indebolimento della corrente a getto in uscita dal Canada. Questo fattore favorirebbe ondulazioni della stessa corrente a getto via via sempre più marcate, le quali favorirebbero la discesa di vaste masse fredde di origine artica verso l’Europa settentrionale e orientale.

Il coinvolgimento del nord-est Europa sembra ormai certo, mentre è da definire un possibile allungamento del freddo verso l’Europa centrale ed il Mediterraneo. Questo passaggio, sebbene condiviso dai principali modelli matematici, non è per nulla scontato e richiederà maggiori conferme nelle prossime emissioni modellistiche.

Il periodo in esame, quello in cui c’è maggior possibilità di ondate di freddo degne di nota, va dal 24 febbraio agli inizi di marzo. Prima di questa data avremo ben poco di cui discutere, eccetto un velocissimo passaggio freddo sul lato adriatico e al sud che potrebbe produrre qualche piovasco e qualche rapida nevicata in Appennino.

I presupposti per un finale di febbraio molto interessante e spiccatamente invernale ci sono tutti, ma come sempre dobbiamo lottare con tutte le incertezze meteo del caso, considerando che mancano tanti giorni al finale del mese.