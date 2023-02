Ci risiamo! Eccoci di nuovo a raccontare di un’atmosfera che presto tornerà in pieno letargo, in un sonno profondo, che non lascerà più spazio alle perturbazioni atlantiche e tanto meno ai freddi venti Nordorientali.

Esplode infatti l’alta pressione pronta a riportare sul Bel Paese condizioni di bel tempo e soprattutto con temperature in deciso aumento, da Nord a Sud.

I primi segnali di cambiamento si sono mostrati già ben evidenti a cavallo del weekend soprattutto Domenica quando al Nord e sul comparto tirrenico del Centro il buon soleggiamento ha regalato un contesto climatico diurno davvero gradevole nonostante la notte abbia fatto comunque un bel freddino.

Gli ultimi refoli d’aria fredda uniti ad un vortice in viaggio verso l’area più orientale del Mediterraneo, hanno invece mantenuto un contesto meteo meno tranquillo e votato ad una maggior nuvolosità al Sud e sul comparto adriatico del Centro.

Ma queste residue note d’incertezza saranno comunque destinate a morire in quanto già tra Lunedì 13 e Martedì 14, l’anticiclone guadagnerà ulteriormente terreno alla conquista del nostro Paese. Tutto!

Ecco dunque che si apriranno scenari ben lungi dall’essere invernali. Il sole splenderà spesso generoso su tutta l’Italia anche se ci saranno alcune insidie rappresentate dalle consuete nebbie e dalle nubi basse che potranno limitare il bel tempo sulle pianure del Nord e su alcuni tratti del Centro fino ai litorali. Questa è una condizione frequente nei periodi anticiclonici invernali.

Ma la domanda che in molti si pongono, visto che siamo ancora nel cuore della stagione invernale, è quanto durerà questa fase praticamente primaverile.

Ebbene, in nostro soccorso, arrivano i centri di calcolo internazionali che propongono buone notizie per gli amanti del mite bel tempo ed ovviamente meno buone per chi vorrebbe un Inverno ancora in pompa magna.

Salvo sorprese infatti, l’alta pressione ci terrà compagnia probabilmente per tutto il corso di questa settimana e forse anche oltre.

Bisognerà dunque attendere nuovi aggiornamenti prima di poter capire quando ci sarà una nuova crisi dell’alta pressione. Restate con noi per scoprirlo!