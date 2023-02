Arretra l’aria fredda sotto la spinta di un nuovo anticiclone che nei prossimi giorni costringerà l’inverno ad un forzato riposo.

Già nel corso di questo weekend l’alta pressone sta mostrando chiaramente quali siano le sue intenzioni. Il tempo risulta statico e soleggiato su gran parte del Paese eccezion fatta per alcuni angoli del Sud dove si registrano ancora residui disturbi figli di una ormai attenuata circolazione ciclonica intorno alle isole greche.

Ma l’alta pressione comincerà a dare il meglio di se con l’inizio della prossima settimana quando sarà pure accompagnata da un contributo di matrice africana.

Ecco dunque che il quadro meteorologico perderà totalmente le caratteristiche invernali di questi giorni e non solo sul fronte meteo, ma anche su quello termico. Le temperature infatti approfitteranno del buon soleggiamento e dei venti miti in arrivo dall’Africa per far registrare consistenti aumenti.

Solo la notte e nella fattispecie al Nord si potrà avvertire ancora il freddo con temperature vicine allo zero segnatamente nelle aree di periferia e di aperta campagna.

Attenzione però in quanto nei periodi invernali le alte pressioni, soprattutto quelle dalle caratteristiche sub-tropicali, non sempre sono sinonimo di sole e temperature tiepide. Su alcune zone del Paese infatti, favoriscono la formazione delle nebbie a tratti persistenti specie sulla Valle Padana ma anche delle nubi basse sia sulle aree interne del Centro, sia sui rispettivi litorali specie quelli tirrenici.

Su queste zone dunque, soprattutto verso metà settimana, il mite bel tempo potrebbe essere così eluso da queste insidie capaci di mantenere un’atmosfera più grigia e rigida rispetto ai rilievi circostanti e al resto del Paese.

Cercheremo nei prossimi aggiornamenti di capire meglio se tale ipotesi sarà confermata. Intanto godiamoci un po’ di sole e un contesto climatico più dolce.