Sta arrivando l’anticiclone delle Azzorre con il suo carico di stabilità atmosferica e con i suoi aliti più tiepidi rispetto alle fredde correnti di questi giorni.

Insomma, il vero inverno era finalmente riuscito ad invadere il nostro Paese ed ora si trova nuovamente a dover spostare il suo raggio d’azione verso i comparti più orientali del nostro Continente.

D’altronde, lo dice anche la tradizione della Candelora che cade proprio in questi giorni. “Se c’è sole a Candelora dell’inverno semo fòra!”

Ma sarà veramente così? Beh, sicuramente fino a tutto il weekend proseguirà una sorta di bel tempo a carico di tutto il Paese salvo alcune piccole eccezioni dovute ad un po’ di nubi sui rilievi alpini di confine, sui versanti tirrenici ed il ritorno di un po’ di nebbia sulla Valle Padana e nelle vallate più interne del Centro. Qui per altro continuerà a fare anche un bel freddino la notte con temperature che rimarranno vicine agli standard invernali.

Il bel tempo accompagnato ovviamente da un generoso soleggiamento contribuirà invece a far salire in forma evidente le temperature massime quel che basta per rendere il contesto climatico sicuramente gradevole e certamente meno rigido rispetto a questi giorni.

Affermare però che dall’inverno “semo fora“, forse è un po’ azzardato. Diciamo che ne saremo fuori sicuramente per qualche giorno visto il bel tempo e le temperature più miti che ci attendono.

Ma proiettandoci invece sulla prossima settimana, ecco che i centri di calcolo internazionali ci indicano scenari ben diversi e votati ad un ritorno del vero inverno su tutta l’area del Mediterraneo con temperature che potrebbe fare nuovamente un bel capitombolo.

Vista la distanza temporale, preferiamo comunque restare in attesa di nuovi aggiornamenti prima di confermare tale tendenza. Non si sa mai che la Candelora avesso ragione!