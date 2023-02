Alta pressione, tanto sole e temperature primaverili. E’ questo lo scenario meteo climatico che avvolge ormai da alcuni giorni molte regioni del nostro Paese. Nonostante ciò, ci sono comunque ancora alcune regioni dove il sole fatica tantissimo a farsi vedere e quando lo fa la sua presenza è limitata alle sole ore più miti.

Ci riferiamo al comparto tirrenico dove l’aria calda ospitata dall’alta pressione, unita a deboli infiltrazione umide atlantiche, favoriscono lo sviluppo di nubi basse che avvolgono soprattutto i litorali. Dalla Liguria, alla Toscana e fino al Lazio e alla Campania. Qui i cieli si mantengono grigi e l’atmosfera a tratti pure uggiosa.

Sono queste le note salienti che domineranno anche in quel di Domenica 19 Febbraio. Un giorno di festa che vedrà così l’Italia divisa in due. Il sole infatti splenderà praticamente indisturbato su tutti i rilievi, sul lato adriatico del Centro, al Sud e sulle Isole Maggiori.

Ma la nostra attenzione si concentra verso la seconda parte della settimana quando lo scenario meteorologico pare drasticamente mutare.

Fino a Mercoledì intanto, non ci saranno particolari scossoni. Tra Giovedì e Venerdì invece, un brusco movimento dell’alta pressione verso Nord attiverà la discesa di un fronte d’aria molto fredda che porterà alla formazione di un vortice ciclonico a cavallo tra le regioni del Centro e del Nord.

Si andrebbe così a creare una situazione nuovamente di stampo invernale con il ritorno del freddo, ma anche del brutto tempo pronto a riportare la neve anche a quote molto basse.

Ci preme sottolineare però, almeno per ora, come risulti assai difficile entrare nel dettaglio in quanto la distanza temporale è ancora piuttosto elevata e pure i centri di calcolo internazionali stanno studiando gli effetti di questo potenziale ritorno dell’Inverno.

Sarà dunque necessario attendere ulteriori aggiornamenti.