Manca pochissimo al primo di Marzo e dunque all’inizio della Primavera meteorologica e l’Inverno, come se volesse giocarci una bello scherzetto, si è ripresentato con tutto il suo freddo dinamismo su gran parte del nostro Paese.

Ci lasciamo infatti alle spalle un weekend contrassegnato da una vera e propria svolta sul fronte meteo climatico dove l’atmosfera è passata da un contesto primaverile ed uno pienamente invernale.

Sono tornate le piogge, la neve, il forte vento e soprattutto un gran freddo segnatamente sulle regioni del Nord e gran parte del Centro. Un po’ risperiamo dal freddo invece il Sud dove, a parte il brutto tempo, le temperature rimangono decisamente meno fredde rispetto al resto d’Italia.

Ma cosa succederà dunque in questi primi giorni della settimana? Tra Martedì 28 Febbraio e Mercoledì 1 Marzo l’Italia continuerà ad essere avvolta da una fredda circolazione ciclonica che manterrà condizioni di tempo molto instabile soprattutto sulle regioni del Centro e del Sud.

Su queste zone infatti ci attendiamo ancora parecchie piogge, alcuni temporali sul lato tirrenico ma anche delle nevicate sui rilievi localmente a quote basse su quelli centrali.

Il Nord invece, continuerà a rimanere un po’ ai margini del brutto tempo per via della posizione più meridionale del vortice ciclonico. Tuttavia ci sarà comunque occasione per dei fenomeni sparsi tra basso Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna e anche qui con possibili nevicate fino a quote molto basse.

Sul fronte delle temperature non ci attendiamo particolari cambiamenti. In sostanza il freddo che doveva arriva si è già stabilizzato e dunque le temperature dovrebbero così mantenersi più o meno stabili.

Se tutto verrà confermato questa situazione ci accompagnerà almeno fino alla vigilia del Weekend, mentre tra Sabato e Domenica pare ci sia un tentativo dell’alta pressione di riproporsi sul nostro Paese. Ma di questo meglio riparlarne nei prossimi aggiornamenti.