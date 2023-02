HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Forse un po’ blasonato come titolo, ma rende comunque l’idea di quello che ci aspetta nei prossimi giorni sul nostro Paese, sia sul fronte meteo, sia da quello climatico.

Come previsto infatti, in queste ultime 24 ore l’anticiclone delle Azzorre, dopo aver illuso gli amanti del mite bel tempo, si è spostato in parte verso il Nord Europa favorendo così lo scorrimento sul suo bordo sud-orientale di masse d’aria freddissime in arrivo proprio dalle steppe russo-siberiane. Davvero un lungo viaggio percorrono prima di arrivare sul mare nostrum.

Cerchiamo allora di capire cosa succederà sul fronte meteo visto che, dal lato termico, è chiaro che farà assai freddo nei prossimi giorni.

L’aria fredda già da Martedì alimenterà un vortice ciclonico che almeno fino a Giovedì navigherà sui nostri mari del Sud mantenendo condizioni di forte instabilità sulle due Isole Maggiori, sulla Calabria e su alcuni tratti del versante adriatico centrale.

Queste saranno le zone dove il meteo farà più i capricci con piogge e nevicate anche a quote basse, localmente prossime alla pianura sui versanti adriatici centrali più interni.

Sul resto del Paese, a parte una moderata variabilità, l’atmosfera si manterrà più quieta e sarà dunque solo il freddo l’elemento di spicco in particolare la notte e non solo in montagna ma anche su molte zone della pianura padana e nelle valli più interne del Centro con valori spesso sotto la soglia dello zero.

Ci teniamo a sottolineare come questa situazione sia comunque molto dinamica ed imprevedibile. Detto ciò, vi consigliamo di seguire con la massima attenzione anche i prossimi aggiornamenti.