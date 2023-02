Tutto confermato! L’atmosfera si prepara ad un vero e proprio ribaltone passando così dall’attuale contesto primaverile a scenari tipicamente invernali.

L’annunciata spinta verso Nord dell’alta pressione inizierà a breve a dare i suoi effetti con la discesa di venti freddissimi in arrivo direttamente dalle gelide terre più settentrionali del nostro continente e pronte ad alimentare un vortice ciclonico in area tirrenica.

Il meteo sarà dunque destinato a peggiorare già nella notte tra Sabato e Domenica quando piogge via via più frequenti inizieranno a bagnare le regioni di Nordest e gran parte del Centro.

Ma il tempo più burrascoso lo registreremo nel giorno di festa. Domenica sarà davvero una giornata per le regioni del Centro e buona parte del Nord.

Attenzione perché non ci sarà spazio solo per la pioggia, ma anche per la neve che localmente potrà imbiancare anche alcuni settori della Valle Padana in particolare l’area piemontese e nella seconda parte della giornata anche parte della bassa Lombardia e dell’Emilia.

Anche al Centro la neve potrà cadere a quote molto basse a tratti anche sulle pianure più interne della Toscana e in Umbria.

Occhi puntanti anche ai venti che soffieranno a tratti forti di Bora e di Grecale. Il tutto sarà ovviamente condito da un brusco crollo delle temperature.

Meglio invece andranno le cose al Sud dove il meteo andrà peggioramento solo verso sera specialmente sul lato del basso Adriatico.

Dando poi un rapido sguardo in avanti, ecco che anche l’inizio della prossima settimana sarà condizionato dal freddo vortice ciclonico che manterrà ovunque condizioni invernali e con ancora maltempo sulle regioni del Centro e del Sud, mentre al Nord registreremo un graduale ma freddo miglioramento.