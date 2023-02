L’inverno e il brutto tempo stanno facendo di tutto per riprendersi un po’ di spazio sul bacino del Mediterraneo. D’altronde siamo ancora nel mese di Febbraio e dunque il freddo, la pioggia e perché no anche la neve, non sarebbero certo eventi fuori luogo. Anzi!

La situazione invece è ancora governata da un vasto campo di alta pressione il quale, nonostante qualche primo segnale di stanca, continua a rimanere il protagonista dello scenario meteo climatico sul nostro Paese.

Nei prossimi giorni però, le cose potrebbero cominciare a cambiare e gli sforzi del freddo maltempo potrebbero non essere più vanificati da un’alta pressione destinata ad allontanarsi un po’ dal mare nostrum.

Occhi puntanti a Ovest e per la precisione intorno alla Penisola Iberica dove sarà presente un vortice ciclonico pronto ad inviare una debole ma coraggiosa perturbazione in direzione dell’Italia.

Quali saranno dunque i suoi effetti? Dopo un Mercoledì all’insegna del meteo ancora nel complesso asciutto, Giovedì l’annunciato fronte instabile raggiungerà le regioni del Nord dove nel corso della giornata potrà verificarsi qualche piovasco distribuito in forma molto irregolare e più probabile sulle regioni di Nordovest.

Ci sarà anche spazio per qualche debole nevicata sull’arco alpino, ma a quote piuttosto altine. Le temperature infatti, nonostante una maggior presenza di cieli grigi e qualche debole precipitazione, subiranno solo una timida flessione restando praticamente ovunque su valori sopra media.

Sul resto del Paese non ci saranno grossi scossoni ed il meteo trascorrerà all’insegna della stabilità con qualche nube sparsa e i soliti annuvolamenti di tipo marittimo su gran parte del comparto tirrenico.

Arriviamo così alla vigilia del weekend quando quei pochi disturbi registrati in quel di Giovedì, si andranno rapidamente ad esaurire. Il tempo rimarrà comunque un po’ grigio ed uggioso sulle pianure del Nord, sulla Liguria e ancora una volta su gran parte del lato tirrenico.

Insomma, tante nubi, ma poca pioggia. Per ora! Qualcosa infatti potrebbe invece cambiare in forma più evidente a cavallo del weekend quando il vortice ciclonico inizierà a muovere il suo centro motore dalla Penisola Iberica verso la Sardegna alimentato da aria molto fredda in discesa dal Nord Europa.

Ci occuperemo più nel dettaglio del tempo previsto per il fine settimana nei prossimi aggiornamenti.