Ci avviamo verso la fine dell’inverno meteorologico, che sul calendario meteo-climatico italiano termina (come ogni anno) alla fine di febbraio. Ovviamente non dobbiamo confonderci con i tempi astronomici che pongono il termine dell’inverno al 20 marzo. Ma con che piglio partirà il prossimo mese, il primo della primavera meteorologica?

Come tutti ben sapete marzo è un mese pazzerello in virtù degli importanti contrasti termici che possono realizzarsi tra alte e basse latitudini: da un lato c’è la lenta demolizione del vortice polare che porta le residue forti ondate di freddo verso le regioni temperate, dall’altro ci sono le prime avvezioni tiepide sub-tropicali. Queste due mine vaganti rappresentano spesso e volentieri un grande punto interrogativo per l’andamento meteorologico dell’Italia nel mese di marzo, per cui è lecito aspettarsi forti ondate di freddo così come improvvise ondate di mitezza.

Ma tralasciando le statistiche, come potrebbe effettivamente cominciare il mese di marzo? Al momento dobbiamo prepararci ad un finale di febbraio pienamente invernale grazie all’ingresso di una massa d’aria fredda di origine artica che potrebbe regalare tanto maltempo lungo lo Stivale.

Questa ondata di maltempo potrebbe manifestarsi tra il 23 e il 27 febbraio.

Successivamente la tendenza più gettonata vede la persistenza di un campo di alta pressione tra l’Atlantico orientale e la penisola iberica, fattore che potrebbe rivelarsi determinante per l’arrivo di altre masse d’aria fredda dal centro-nord Europa nel Mediterraneo. La mappa delle anomalie termiche ci mostra, infatti, la presenza di temperature inferiori alle medie nei primi giorni di marzo, segno della persistenza di questi flussi freddi artici.

Insomma per il momento non si intravedono giornate primaverili e miti nell’avvio del nuovo mese, bensì giornate più fredde del solito. Impossibile, ovviamente, determinare le probabilità di piogge o nevicate, inoltre non possiamo decretare quali traiettorie assumerebbero eventuali ondate di freddo. Tutto questo lo scopriremo entro il termine della prossima settimana.