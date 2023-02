HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Sta nuovamente per cambiare l’atmosfera sul nostro Paese. L’anticiclone delle Azzorre, dopo aver provocato un piccolo anticipo di Primavera, si sposta ore verso Nord e sul suo bordo orientale inizierà a scorrere aria freddissima in direzione del nostro Paese.

Queste masse d’aria stanno infatti per intraprendere un lunghissimo viaggio che dalle gelide terre polari le porterà ad attraversare gran parte dell’area orientale del vecchio continente per poi dirigersi verso il mare nostrum. Per questa ragione si tratterà di masse d’aria di origine polare-continentale, sicuramente tra le più fredde in grado di raggiungere il bacino del Mediterraneo.

I primi effetti si avvertiranno già in quel di Domenica quando assisteremo ad un rinforzo dei venti di Bora su gran parte del Nord e del versante adriatico. Qui si avvertirà anche un deciso calo delle temperature.

Durante la notte l’aria fredda andrà a scavare un minimo di bassa pressione al largo delle coste occidentali della Sardegna con conseguente peggioramento del tempo proprio a carico dell’Isola dove potranno anche cadere alcune nevicate fino a quote prossime alla collina.

Sarà questo il preludio ad un inizio di settimana dove un crudo inverno avvolgerà praticamente tutto il Paese anche se gli effetti si faranno sentire soprattutto sul fronte termico e del vento.

Il brutto tempo infatti si limiterà ad interessare solo pochi settori ed in particolare ancora la Sardegna, ma anche alcuni tratti del Centro specie il versante adriatico con la neve che potrà imbiancare fino alla bassa collina.

Se tutto verrà confermato anche i giorni successivi il meteo non darà particolari problemi, mentre continuerà però a fare molto freddo su tutto il Paese con temperature anche di 6/8°C inferiori alla media climatologica.

Stante la situazione ancora assai dinamica e imprevedibile, soprattutto sul fronte meteo, vi consigliamo di seguire con attenzione i prossimi aggiornamenti.