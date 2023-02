Febbraio vola via a gran velocità, soprattutto quest’anno con i suoi soli 28 giorni. Con esso vola via anche l’inverno meteo, una stagione da dimenticare alla svelta non solo per le temperature spesso superiori alle medie ma anche e soprattutto per la sua scarsezza di precipitazioni. Le perturbazioni che hanno attraversato il Mediterraneo possiamo contarle su una mano, e già questo ci lascia intuire che qualcosa non va.

Ora tocca a marzo e alla primavera meteorologica (che avrà inizio mercoledì secondo il calendario meteo-climatico italiano) provare a rimpinguare i bacini idrici e le montagne, a lungo a secco negli ultimi mesi. Una parvenza d’inverno è in atto in queste ore soprattutto al nord e sull’Appennino settentrionale, dove la neve è tornata con accumuli dignitosi. Tranne qualche sporadico caso non c’è stata la neve in pianura, ma solo piogge.

Quest’ondata di maltempo non terminerà qui: nelle ultime ore di febbraio e nei primi giorni di marzo continuerà a circolare nel Mediterraneo ponendo le basi per un’interessante periodo perturbato su tante regioni. Saranno principalmente centro e sud Italia a fare i conti col maltempo nel corso della settimana, mentre il nord resterà per gran parte del tempo ai margini delle nubi più ricche di pioggia. Farà eccezione, probabilmente, solo la giornata di mercoledì 1 marzo, che verrà inaugurata dalla pioggia sulle regioni settentrionali.

Il resto d’Italia, invece, se la vedrà con nubi, piogge sparse, locali acquazzoni e anche qualche temporale per buona parte della settimana, addirittura fino a sabato 4 marzo. Insomma non c’è alcuna parvenza di bel tempo nei prossimi giorni: l’anticiclone è ben lontano dall’Italia. Ovviamente questo non significa che non ci sarà mai Sole o qualche momento più stabile!

Certo è che l’ombrello dovrà farci compagnia per buona parte della settimana sulle regioni centrali e meridionali. Il tutto si svolgerà in un contesto termico più freddo del solito su tutta Italia. Ovviamente parliamo di temperature leggermente inferiori alle medie del periodo: nulla di eccezionale. La neve scenderà solo in Appennino al di sopra dei 1000-1200 metri di altitudine. In conclusione, sarà un avvio di marzo con condizioni meteo prevalentemente instabili!