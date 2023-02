Tutto come previsto! Un lungo ponte anticiclonico si è instaurato tra le terre più settentrionali del Nord Africa e il Nord del nostro continente, con effetti che sono ormai ben evidenti a tutti.

La stabilità atmosferica è tornata padrona sul bacino del Mediterraneo e anche in Italia il meteo ha assunto connotati di totale ed assoluta stabilità. Una situazione che purtroppo mantiene lontane le piogge, la neve, elementi tanto attesi visti gli attuali ed irrisolti problemi legati alla siccità.

E le notizie purtroppo, almeno da quel lato, non sono certe delle migliori visto che l’alta pressione, salvo sorprese, non sembra aver nessun intenzione di abbandonare il mare nostrum, almeno nel breve e medio termine. Insomma, questo è uno dei primi grattacapi che caratterizzerà questa stabile fase meteo climatica.

Tuttavia ce ne saranno anche altri collegati all’alta pressione. Le nebbie ad esempio, che nelle ore più fredde, dunque la notte e nelle prime ore del mattino, avvolgeranno giorno dopo giorno sempre con maggior frequenza le aree pianeggianti del Nord e localmente fino ai litorali.

L’aria calda ospitata dall’alta pressione dovrà poi vedersela con un tappeto di aria più fresca nei bassi strati e pure con i nostri mari anch’essi più freschi. A causa del contrasto tra queste due masse d’aria diversa, si andranno a generare le classiche nubi di tipo marittimo che avvolgeranno molte aree costiere del versante tirrenico, mentre all’interno si formeranno alcuni banchi di nebbia e delle nubi basse capaci di sviluppare a loro volta locali e deboli episodi di pioviggine.

Per non parlare poi del clima! Su queste aree geografiche infatti, a causa del minor soleggiamento, le temperature massime manterranno un aspetto più rigido rispetto alle zone montane circostanti e al resto del Paese dove il sole e un clima dolce e gradevole ci accompagneranno probabilmente anche per tutto il fine settimana.

Ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.