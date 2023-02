Abbiamo avuto un paio di settimane dal meteo particolarmente dinamico, ma adesso cambia davvero tutto: è ritornato oramai l’anticiclone africano. In questo articolo vogliamo fare un approfondimento sulle conseguenze termiche che comporta questo tipo di pattern.

Che anticiclone!

Il quadro continentale è chiaro. Un poderoso anticiclone di matrice africana sta coinvolgendo mezza Europa, bloccando qualsiasi tipo di fronte piovoso proveniente da ovest.

Purtroppo, questo pattern meteo sta diventando davvero troppo frequente. Il 2022 è stato un anno con una situazione costantemente simile. Si è vero, Novembre, Dicembre e Gennaio sono stati mesi abbastanza dinamici, che hanno portato alcune incursioni fredde. Inoltre, numerose precipitazioni sono occorse in diverse zone d’Italia.

Ma ora sorge il problema che si sta ribloccando tutto. Niente fronti, pochissime piogge e solo in zone locali del Sud. Insomma, un dramma.

Che caldo in quota! Sembra Giugno

I meteo appassionati conoscono bene l’inversione termica. Essa si origina quando c’è una divergenza tra suolo e quota. Fa più freddo (in relazione) nei bassi strati che in alta montagna.

È un fenomeno molto frequente tra Ottobre e Marzo. Rimembriamo che, qualora si instaurasse, al suolo sembreranno giornate marzoline, mentre in quota di inizio Estate!

A tal proposito, non escludiamo uno zero termico di 3500 metri, valore che in alta montagna è consono addirittura al mese… di Giugno.

Ma quando cambia tutto?

La situazione meteo è bloccata e lo sarà per alcuni giorni, come sovente capita in talune occasioni. Certo, i modelli meteorologici a lunga gittata fiutano delle tendenze interessanti. Ma sappiamo bene che esse non son previsioni a tutti gli effetti e vanno ovviamente analizzate di volta in volta.

Per adesso non spingiamoci oltre, sapendo che anche il prossimo mese può sparare qualche cartuccia interessante. In fondo, siamo solo a metà Febbraio e non in piena Primavera…