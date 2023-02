L’aria fredda da est continua ad affluire verso il Mediterraneo, condizionando pesantemente il meteo sull’Italia. Si tratta di masse d’aria continentali piuttosto secche e quindi poco produttive in termini di precipitazioni. In compenso il clima si sta facendo ovunque pungente, con gelate notturne estese.

Sole e clima rigido prevalgono quindi su gran parte d’Italia. Fanno eccezione i versanti adriatici esposti a qualche nevicata localmente sin sulle coste, specie sulla Puglia. L’instabilità interessa anche parte del Sud e le due Isole Maggiori. Deboli nevicate interessano anche l’ovest Piemonte, a ridosso dei rilievi.

Nei prossimi giorni ci sarà il clou di questo freddo, combinato peraltro ad una maggiore instabilità su alcune parti d’Italia. Lungo il canale d’aria gelida da est, si inserirà un nucleo ciclonico in quota, costituito da aria gelida anche alle altezze superiori della troposfera.

Maltempo al Sud e nevicate a bassissima quota e in pianura

Allo stesso tempo, il continuo afflusso d’aria fredda stimolerà l’approfondimento di un nuovo vortice di bassa pressione al suolo, in risalita dall’entroterra nord-africano verso il Mar Libico. Lo sviluppo di contrasti termici maggiori e l’influenza della stessa depressione porteranno delle ripercussioni anche sull’Italia.

Ci sarà infatti una decisa recrudescenza dell’instabilità invernale. Il maltempo si accanirà tra estremo Sud e Sicilia, specie sui versanti ionici dove potrebbero aversi precipitazioni abbondanti e locali nubifragi. La neve sull’entroterra cadrà molto copiosa dai 500-800 metri, con accumuli notevolissimi sulle montagne esposte.

Questa fase meteo più movimentata di stampo invernale è attesa a cavallo tra mercoledì e giovedì. Qualche precipitazione in più interesserà anche gran parte delle regioni adriatiche, dalla Romagna alla Puglia con locali rovesci che potranno essere nevosi sino in pianura e occasionalmente ancora sulle coste.

Non mancheranno rovesci e nevicate anche sull’entroterra della Sardegna orientale, ma qualche residua nevicata interessa anche i settori piemontesi a ridosso delle Alpi Occidentali. Questo colpo di coda dell’instabilità si accompagnerà ad una generale rinforzo dei venti provenienti da est nord-est.

Novità sono confermate da venerdì, quando il flusso freddo russo comincerà ad attenuarsi per via dell’espansione dell’anticiclone dall’Europa Centro-Occidentale. La stabilità prenderà piede in modo deciso dal weekend, con temperature in progressivo rialzo e un netto stop al clima rigido invernale.