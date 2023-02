Una fredda circolazione depressionaria condiziona il meteo sull’Italia. Il vortice, generato dall’irruzione artica dei giorni scorsi, tende a mantenersi quasi stazionario ora nei pressi della Sardegna. L’evoluzione si preannuncia molto lenta con la depressione, incastrata sull’Italia, destinata ad insistere ancora per alcuni giorni.

Il vortice riuscirà a compiere davvero pochi passi verso est e continuerà a determinare uno scenario di maltempo invernale su gran parte d’Italia. Piogge e temporali imperverseranno principalmente al Centro-Sud e sulle Isole, ma coinvolgeranno in parte anche il Nord tra mercoledì e giovedì.

Le basse temperature, seppure in lenta risalita per il venir meno dell’apporto artico, favoriranno ulteriori nevicate fino in collina perlomeno sull’Appennino Settentrionale e sul cuneese. In queste aree la neve è caduta localmente molto abbondante, ma non mancheranno spruzzate di neve sul resto della dorsale.

Lo scenario resterà più o meno il medesimo sino a venerdì, con ammassi nuvolosi produttivi di precipitazioni in rotazione sull’Italia. A seguire ci sarà finalmente uno sblocco, con il vortice finalmente in traslazione verso lo Ionio e sui Balcani, grazie al riaggancio con la circolazione fredda sull’Est Europa.

Più soleggiato dal weekend, ma sarà solo una breve tregua

Il weekend proporrà quindi finalmente un cambiamento dopo il freddo maltempo di questi giorni. Ci sarà però ancora da fare i conti con gli strascichi d’instabilità indotti dalla circolazione ciclonica in lento allontanamento verso levante.

Cosa accadrà quindi nel weekend? Nel dettaglio avremo ancora un’altalena, con il sabato 4 Marzo ancora movimentato. Le insidie del vortice ad inizio weekend si faranno ancora sentire sulle regioni centrali adriatiche e al Sud, con ulteriori scrosci di pioggia e qualche temporale.

Si tratterà di fenomeni più intermittenti e meno incisivi di quelli dei giorni precedenti. La parziale avanzata da ovest delle propaggini dell’anticiclone atlantico determinerà un contesto più soleggiato su parte delle regioni di ponente e soprattutto al Nord.

Domenica 5 Marzo la residua instabilità interesserà ancora l’estremo Sud, mentre sul resto d’Italia gli spazi soleggiati prenderanno il sopravvento. Quella del weekend sarà però solo una breve tregua, visto che l’anticiclone non sarà capace di affermarsi e arriveranno subito delle perturbazioni stavolta dall’Atlantico.