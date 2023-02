Il weekend riporterà finalmente le piogge ed avremo meteo non solo perturbato, ma anche finalmente di nuovo più invernale. Il dominio dell’anticiclone subtropicale verrà spodestato dall’arrivo della circolazione depressionaria ora sulla Spagna.

Lo scenario diventerà quindi decisamente più movimentato a partire da sabato, con il minimo di bassa pressione che si porterà tra Baleari e Sardegna. Nel contempo masse d’aria più fredda di matrice artica si avvicineranno dall’Europa Nord-Orientale e punteranno l’Italia, attratte dal ciclone mediterraneo.

Questa massa d’aria molto fredda si muoverà secondo uno schema favorito dall’anticiclone atlantico, con massimi sulle Isole Britanniche, in rimonta verso nord. Inevitabilmente l’afflusso freddo non farà altro che alimentare la depressione, rinvigorendo così il maltempo atteso nel corso del weekend.

Il freddo entrerà in scena sull’Italia a partire dalla notte tra sabato e domenica al Nord con ingresso dalla Porta della Bora. L’aria fredda dilagherà poi in maniera più decisa nel corso di domenica estendendosi a tutto il Nord e a parte delle regioni centrali.

Italia spaccata in due, il freddo non irromperà ovunque

L’interazione del fronte perturbato con l’aria fredda in arrivo da nord-est creerà le condizioni per l’arrivo di nevicate a quote localmente molto basse. Il maltempo probabilmente non colpirà il Nord, a causa della posizione del minimo troppo meridionale. Questa non è una bella notizia sul fronte della siccità

Qualche precipitazione coinvolgerà Piemonte ed Emilia, nevosa sino a quote molto basse. Il grosso delle precipitazioni appare destinato alle regioni centro-meridionali e alle due Isole Maggiori. La neve si abbasserà drasticamente di quota, tra Toscana, Umbria e Marche, entro la sera di domenica.

Non è da escludere qualche sconfinamento della neve sino in pianura tra entroterra toscano e settori umbri al confine con il nord delle Marche. Le regioni meridionali saranno invece sotto tiro di una circolazione decisamente più mite che accompagnerà la perturbazione.

Per l’inizio di settimana l’aria fredda insisterà su gran parte del Centro-Nord, con ancora occasione per nevicate a quote bassissime sull’Emilia e parte delle regioni centrali. La neve cadrà in collina o bassa montagna altrove. Le regioni più meridionali dovrebbero rimanere ai margine di quest’irruzione fredda.