La tregua meteo è ormai agli sgoccioli e dal weekend si concretizzerà un radicale cambiamento. Ci sono conferme sull’arrivo del grande freddo verso l’Italia, anche se la colata gelida non sarà di intensità così eccezionale come lasciavano presagire le proiezioni di qualche giorno fa.

Un primo impulso freddo artico, tra sabato e domenica, irromperà verso le Adriatiche ed il Sud. Il raffreddamento farà poi da apripista alla fase più rigida attesa per l’inizio di settimana, quando si faranno strada le correnti più gelide d’origine russa.

L’anticiclone, con massimi sul Regno Unito, tenderà infatti a coricarsi sul Centro Europa, costringendo l’aria gelida russa a muoversi con moto retrogrado fin sul Mediterraneo. Il flusso gelido scorrerà sul bordo meridionale dell’anticiclone ed investirà appieno l’Italia, secondo il Centro Meteo Europeo.

Cosa accadrà nel dettaglio? Di sicuro avremo un generale crollo delle temperature lungo tutta la Penisola. Il freddo risulterà più pungente lungo le aree adriatiche e montane appenniniche, ove sarà esaltato dai venti vivaci di Grecale.

Tanto freddo, ma poca neve

Il ridimensionamento dell’evento è da intendersi soprattutto in termini di precipitazioni nevose, che probabilmente lasceranno abbastanza a desiderare. Solo tra estremo Sud ed Isole Maggiori si avrà qualche precipitazione in più, favorita dall’interazione dell’aria gelida con quella più temperata mediterranea.

L’irruzione gelida sarà secca, anche per via dell’anticiclone che premerà da nord, sino a conquistare gran parte d’Italia tra martedì e mercoledì. Ci sarà quindi molto sole ad accompagnare questa fase rigida ed in qualche modo a smorzare, in pieno giorno, gli effetti dell’aria fredda.

Di notte le condizioni saranno invece ideali per estese gelate fino in pianura al Centro-Nord, ma anche sulle valli interne del Sud. Le temperature notturne scenderanno maggiormente laddove si presenteranno cieli sereni e vento debole o calmo.

Le correnti fredde orientali rimarranno probabilmente protagoniste nella seconda parte della prossima settimana, anche se il gelo si stempererà. A livello di precipitazioni, queste rimarranno episodiche e più probabili in alcuni settori delle Adriatiche, del Sud e delle due Isole Maggiori.