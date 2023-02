Ci troviamo nella fase clou di questa parentesi di meteo decisamente invernale, destinata a durare ancora per qualche giorno prima di un autentico sconquasso. Non si ferma l’afflusso di correnti molto fredde dalla Russia verso il Mediterraneo ad investire in pieno l’Italia.

L’aria ancor più fredda sta favorendo la formazione di una nuova circolazione ciclonica, in risalita dal Mar Libico fino a ridosso della Sicilia. Nello stesso tempo sta entrando nel vivo un nuovo nucleo gelido in quota associato al flusso di correnti rigide orientali, che farà da ulteriore benzina per l’instabilità.

Questo mix creerà le condizioni ideali per maggiori precipitazioni ed avremo maltempo invernale in particolare sulle regioni più meridionali. I fenomeni più intensi sono attesi tra bassa Calabria e Sicilia, dove agirà un fronte alimentato dalla confluenza dell’aria gelida da est con quella più mite mediterranea.

Il grosso del maltempo colpirà nella prossima notte e poi nella giornata di giovedì oltre alla prima parte di venerdì. C’è il rischio di violenti temporali e locali nubifragi soprattutto sulla Sicilia ionica, oltre a nevicate particolarmente copiose sui rilievi esposti sino a quote anche collinari.

L’intensificazione del flusso freddo orientale produrrà delle conseguenze evidenti anche lungo i versanti adriatici dalla Romagna fino alla Puglia Settentrionale, con precipitazioni più frequenti derivanti dall’effetto ASES. La neve potrà cadere fino in pianura ed anche fin sulla costa adriatica centrale.

Cambio eclatante in arrivo, con un poderoso anticiclone

Sul resto d’Italia prevarranno condizioni di maggiore stabilità, pur in un clima di freddo pungente. Lo scenario poi inizierà a mostrare delle novità evidenti da venerdì, con l’aumento della pressione atmosferica che spegnerà l’instabilità atmosferica. Solo all’estremo Sud persisteranno precipitazioni, in attenuazione.

Questo miglioramento sarà il preludio all’affermazione dell’anticiclone che porterà ad un vero e proprio colpo di scena. Già nel weekend l’anticiclone si espanderà su tutto il bacino centrale del Mediterraneo, con meteo soleggiato e temperature in graduale aumento.

Residui sbuffi d’aria fredda continueranno a lambire il Sud sino ad inizio settimana con qualche disturbo instabile, poi l’anticiclone prenderà ancor più il sopravvento. Andremo incontro ad una fase di nuovo anomala e poco invernale, con l’anticiclone che potrebbe persistere a lungo.