Ci aspetta un cambio meteo davvero eclatante sul finire della settimana, a causa dell’entrata d’aria molto più fredda. Il dominio dell’anticiclone subtropicale si mantiene per il momento ancora solido sull’Italia, anche se con primi segnali d’indebolimento derivanti dalla depressione in formazione sulla Spagna.

Le correnti calde in quota di matrice nord-africana determinano un clima mite, tutt’altro che invernale. C’è persino troppo caldo per il periodo, con le temperature che in alcune regioni si spingono sin sopra i 20 gradi. Va peggio in montagna, con lo zero termico alle stelle oltre i 3500 metri di quota.

Questo incredibile tepore diurno parrebbe decretare la fine definitiva dell’Inverno e spianare la strada alla Primavera. Invece a sorpresa ci sarà un totale stravolgimento che comporterà un ribaltone sul fronte termico, con il ritorno del grande freddo invernale.

Ci vorrà un po’ di tempo per questo scossone. Nel futuro immediato non ci aspettiamo ancora grosse variazioni termiche, nonostante il cedimento dell’anticiclone. Le temperature rimarranno sopra media sino almeno a venerdì, per via di correnti meridionali. Solo al Nord si potrà registrare un lieve calo termico.

Freddo sfonderà nel corso del weekend

Lo scenario muterà radicalmente nel corso del weekend. Da un lato arriverà il maltempo per l’avvicinarsi della depressione sulla Spagna. Allo stesso tempo l’anticiclone atlantico, con massimi sulle Isole Britanniche, punterà più a nord favorendo una discesa massiccia d’aria fredda artica verso il Centro Europa.

Le proiezioni meteo indicano che quest’aria fredda dovrebbe sfondare sull’Italia, dove interagirà in pieno con il vortice ciclonico in prossimità della Sardegna. L’irruzione fredda si concretizzerà domenica, quando avremo un brusco crollo termico al Nord e sulle regioni centrali.

L’inverno irromperà quindi all’improvviso, dopo un sabato ancora mite su buona parte d’Italia. La colonnina di mercurio crollerà anche di 8-10 gradi e più rispetto ai valori attuali. Si passerà così dal caldo anomalo al freddo, con temperature localmente sotto media.

Vista la distanza temporale, c’è ancora incertezza su quanto freddo riuscirà ad entrare, dato che il tutto sarà legato alla posizione del minimo di pressione. Al momento ci sarebbero comunque tutte le condizioni per un raffreddamento importante, che poi per l’inizio di settimana si estenderà anche a tutto il Centro-Sud.