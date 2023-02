L’alta pressione tiene duro e continua a monopolizzare lo scenario meteo sul bacino del Mediterraneo e su parte dell’Europa Centro-Meridionale. Questa fase anticiclonica comporta condizioni tutt’altro che invernali, con temperature ben sopra la media.

Il caldo anomalo è presente soprattutto in quota, contrapposto al freddo per inversione termica intrappolato nelle valli e sulle pianure. Ritroviamo così di notte valori ben sopra lo zero in alta montagna attorno ai 2000 metri di quota e invece gelate sulle pianure, come avviene in alcune località del Nord.

Lo scenario meteo dei prossimi giorni, tra il weekend e l’inizio della prossima settimana, resterà sempre all’insegna dell’anticiclone subtropicale. Le temperature saliranno ulteriormente, specie laddove dominerà il sole, con zero termico alle stelle in montagna.

Non si escludono picchi sino a 20 gradi in alcuni settori della Sardegna, ma localmente anche su alcuni fondovalle delle aree pedemontane del Nord-Ovest per via del contributo del foehn e sulle aree interne collinari del Centro Italia. Questa parentesi di caldo fuori stagione, l’ennesima dell’inverno, toccherà il top entro inizio settimana.

Stop anticiclone dal 23 Febbraio, verso maltempo invernale

A seguire, si conferma il ribaltone con lo stop all’anticiclone e al caldo. Il cambiamento avverrà in modo probabilmente brusco, anche se con modalità tutte da definire. Un carico d’aria artica affonderà fino alle nostre latitudini, in seno ad una saccatura.

Non è ancora definita la traiettoria di questa saccatura, che potrebbe puntare sull’Italia oppure sull’Europa Occidentale in direzione della Spagna. Nel primo caso si avrebbe una decisa invernata sul nostro Paese, nel secondo caso avremmo a che fare con maltempo ma in un contesto più mite specie al Centro-Sud.

In attesa di capirne meglio, quel che è certo è che dalla prossima settimana torneranno pioggia e neve. Strada facendo vedremo quanto freddo riuscirà ad entrare sull’Italia ed anche quindi le quote neve e l’entità di questo possibile ritorno dell’inverno.

Di certo, il solo ritorno del maltempo rappresenta una novità importante e una potenziale boccata d’ossigeno per quelle aree del Nord-Ovest alle prese con una grave siccità. Servirà una primavera piovosa per scongiurare il rischio di ritrovarci in una siccità così grave come quella dell’Estate 2022.