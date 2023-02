L’Italia è stretta nella morsa di un anticiclone caldo che comporta condizioni di meteo stabile. Il contributo d’aria calda in quota di matrice subtropicale spinge lo zero termico alle stelle, con temperature anomale soprattutto in montagna e in collina, al di sopra del limite d’inversione termica.

L’aria più fresca ed umida tende ad essere schiacciata dall’anticiclone nei bassi strati, ma parliamo comunque di clima molto mite. Questo accumulo di umidità favorisce peraltro foschie e nubi basse, spinte poi verso le regioni tirreniche da deboli infiltrazioni occidentali.

La colonnina di mercurio è destinata a subire un ulteriore lieve aumento fino ai primi giorni della settimana. In molte zone si respirerà aria da anticipo di primavera laddove ci sarà il sole pieno. Il promontorio anticiclonico raggiungerà la spinta massima proprio tra lunedì 20 ed il martedì grasso di Carnevale.

La parentesi di caldo fuori stagione, l’ennesima dell’inverno, raggiungerà il clou entro inizio settimana. A seguire, si conferma il ribaltone con lo stop all’anticiclone e al caldo. Il cambiamento avverrà in modo probabilmente brusco, ma non possiamo ancora fornire dettagli precisi.

Evoluzione incerta, ma si va verso lo stop all’Anticiclone

I centri meteo non sono ancora allineati riguardo alla dinamica del peggioramento di metà settimana. Ci sono infatti incertezze sulla traiettoria più o meno occidentale della saccatura artica, che potrebbe puntare in pieno Mediterraneo oppure più in direzione della Spagna.

Solo nel primo caso l’Italia risentirebbe del maltempo, con caratteristiche invernali almeno al Centro-Nord. Discorso diverso se si realizza la seconda ipotesi, tuttora contemplata dal Centro Meteo ECMWF che statisticamente è il più preciso, ma non per questo infallibile.

Lo scenario evolutivo resta quindi difficile da decifrare. In attesa di capirne meglio, quel che è certo è che dalla prossima settimana torneranno pioggia e neve almeno in montagna e perlomeno sulle Alpi. Strada facendo vedremo poi se arriverà anche un bel po’ di freddo, o se ci sarà maltempo in un contesto più mite.