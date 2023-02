Pioggia e neve condizioneranno il meteo per tutta la settimana. Nonostante una Primavera ormai incombente che sembrava avere la strada spianata, riecco che l’Inverno è tornato all’improvviso e ora non sembra voler affatto mollare la presa molto presto.

La furia degli elementi continuerà ad imperversare sull’Italia, con tante precipitazioni ed ulteriori nevicate a bassa quota. L’unico elemento negativo deriva dal fatto che le precipitazioni interesseranno solo marginalmente il Nord, dove c’è più bisogno della pioggia per far fronte alla siccità.

Il vortice ciclonico, generato dall’intrusione dell’aria artica dal Nord Europa, appare destinato ad insistere per diversi giorni e sarà davvero duro a morire. Le ultime proiezioni indicano che l’area depressionaria rimarrà attiva per tutta la settimana e quindi condizionerà il meteo dei primi giorni di Marzo.

Avremo quindi giornate abbastanza simili sino a ridosso del weekend, in quanto l’area depressionaria rimarrà quasi stazionaria e avrà un’evoluzione lentissima. Il tempo manterrà spiccate caratteristiche invernali, anche se pian piano il freddo si stempererà rispetto all’aria attuale pungente su parte d’Italia.

Ciclone persisterà sino al weekend, in lenta attenuazione

Il minimo di pressione, inizialmente ad ovest della Sardegna, si posizionerà poi tra medio e basso Tirreno, ove tenderà ad indebolirsi prima di spostarsi ulteriormente ad est nel weekend. Questo faciliterà dapprima una parziale attenuazione dei fenomeni e poi il ritorno ad uno scenario di maggiore stabilità.

Tra il 2 ed il 3 Marzo l’instabilità imperverserà soprattutto tra il Sud, le Isole, l’area tirrenica, ma anche parte dei versanti adriatici. Qualche debole pioggia interesserà anche il Nord, ma con tendenza ad un progressivo miglioramento preludio ad un weekend con più sole e meno precipitazioni.

Nel fine settimana l’instabilità si concentrerà sulle regioni meridionali, con qualche residuo rovescio anche sulle regioni centrali adriatiche. Sul resto d’Italia prevarranno condizioni ampiamente soleggiate e ciò favorirà un certo aumento delle temperature nei valori massimi, prossime alle medie d’inizio Marzo.

Quale sarà la tendenza per la prossima settimana? Ancora è presto per dirlo, ma bisognerà monitorare un vasto lago d’aria fredda artica che tenderà a sprofondare sull’Europa Centro-Settentrionale. Gli effetti possibili sull’Italia sono tutti da definire, ma sembra proprio che non ci sarà da annoiarsi nel corso di Marzo.